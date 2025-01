Ana Cacimba celebra Oxóssi em single que une afro pop e beats eletrônicos

A cantora e compositora Ana Cacimba apresenta “Oxóssi”, canção que mescla afro pop e beats eletrônicos com instrumentos tradicionais como asalato, tambores e agogô. A faixa é um tributo ao orixá das matas, da caça e da fartura, refletindo a conexão da artista com suas raízes e o começo de um novo ciclo com pedidos de abundância, sabedoria e determinação. Ouça:

“Oxóssi é meu pai e essa é minha reza pessoal pra pedir sabedoria e fartura pro ano que se inicia”, destaca.

Leve, alegre e energizante, “Oxóssi” transporta o ouvinte para o coração da mata, evocando sensações de renovada energia e harmonia com a natureza. Mais que uma experiência sonora, a canção também propõe um diálogo sobre as religiões de matriz africana, destacando a riqueza cultural dos terreiros e a beleza das histórias afro-brasileiras.

O lançamento chega acompanhado por um lyric vídeo animado, criado por Carol Shimeji, que traz elementos visuais associados ao orixá Oxóssi, ampliando a experiência imersiva da obra. A inspiração para este trabalho vem tanto de artistas consagrados como Tincoãs, Clara Nunes e Martinho da Vila, quanto de referências contemporâneas como Luedji Luna, Luiza Lian e Xênia França.

Nascida em Diadema, na periferia de São Paulo, e descendente de quilombolas, Ana viralizou com seus vídeos tocando asalato e cantando cantigas tradicionais. O asalato, instrumento de percussão da costa oeste africana que ela também confecciona, é a marca registrada de seu trabalho e está presente no registro como um elemento essencial.