Ana Beatriz Nogueira deixa “Mania de Você” por motivos de saúde

A atriz Ana Beatriz Nogueira comunicou, nesta terça-feira (17), sua decisão de deixar o elenco da novela “Mania de Você” por motivos relacionados à sua saúde. Em uma postagem em sua conta no Instagram, ela compartilhou uma imagem de sua personagem Moema e expressou ter sido “pegada de surpresa” pela intensidade do calor na cidade cenográfica localizada no Rio de Janeiro.

Em sua mensagem, Ana Beatriz afirmou: “Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir aos meus companheiros que seguem até o final da novela”. A atriz, que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2009 — uma condição autoimune que afeta o sistema nervoso central —, já enfrentou desafios significativos em sua saúde. Há treze anos, ela passou por uma cirurgia para a remoção de um câncer no pulmão.

Os colegas da artista manifestaram apoio nos comentários da postagem. A cantora Zelia Duncan destacou a importância da saúde ao dizer: “Nada vale mais do que sua saúde”. O ator Nicolas Prattes, que também integra o elenco de “Mania de Você”, expressou sua admiração pela atriz, afirmando: “Jamais esquecerei minha parceira, que honra”.

A saída de Ana Beatriz Nogueira representa não apenas uma mudança significativa na trama da novela, mas também um lembrete sobre a importância do autocuidado e das prioridades pessoais diante das adversidades da vida.