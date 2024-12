Amy Adams relembra crise de riso com Spielberg e DiCaprio em ‘Prenda-me se For Capaz’!

Amy Adams, uma das atrizes mais renomadas de Hollywood, participou de uma experiência curiosa dos bastidores do filme Prenda-me se For Capaz (2002), dirigido por Steven Spielberg. Na produção, Adams interpretou Brenda, uma enfermeira apaixonada por Frank Abagnale Jr., papel de Leonardo DiCaprio. Em uma entrevista recente à Vanity Fair, ela lembrou um episódio inusitado que causou atrasos nas filmagens: uma crise de riso durante uma cena crucial.

O momento engraçado ocorreu na festa de casamento da trama, quando notas de dinheiro saíram para voar na direção de DiCaprio. Segundo Adams, a situação era tão hilária que ela não conseguiu se recompor, obrigando a equipe de produção a esperar até que ela controlasse suas risadas. “Caí na gargalhada com o Steven Spielberg no set! Não conseguiu me recompor”, contornou. O próprio DiCaprio, inicialmente focado em sua atuação, também se divertiu com a cena, contribuindo para o clima leve nos bastidores.

Adams considera esse episódio seu único arrependimento profissional. Embora o atraso nas filmagens tenha sido desconfortável, ela reflete sobre a importância de manter a leveza e o bom humor em um ambiente de trabalho tão desafiador quanto o de Hollywood. Prenda-me se For Capaz é baseado na história de Frank Abagnale Jr., um notório criminoso conhecido por suas habilidades em disfarce e mentira, e conta com um elenco estelar, incluindo Tom Hanks e Christopher Walken. Essa anedota destaca não apenas a pressão enfrentada pelos atores, mas também o valor das relações e momentos espontâneos que podem surgir durante a produção cinematográfica.