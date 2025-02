Amplifica Cine iniciou sua 3ª edição em SP, apoiando empreendimentos audiovisuais

O programa Amplifica Cine, uma iniciativa voltada para o fortalecimento de negócios no setor audiovisual, deu início à sua terceira edição nesta quinta-feira (30), em um evento de abertura realizado no Hub Green Sampa. O programa tem como objetivo promover ações voltadas ao cinema, televisão e novas mídias, especialmente em áreas periféricas da cidade de São Paulo.

Durante o kick off, foram apresentados os 25 empreendimentos selecionados que receberão um aporte financeiro de R$ 45 mil para aprimorar seus projetos. A seleção foi conduzida por representantes da Agência São Paulo de Desenvolvimento (Ade Sampa), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e da Spcine, uma empresa pública dedicada ao fomento do audiovisual na capital paulista.

A proposta do Amplifica Cine é proporcionar aos participantes não apenas recursos financeiros, mas também um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. A aceleração se estenderá por seis meses e incluirá oficinas, mentorias e a ampliação das redes de contato, além da possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais.

Armando Junior, secretário adjunto da SMDET, destacou a importância do programa: “O Amplifica Cine é fundamental para o fortalecimento do setor audiovisual em São Paulo, principalmente nas periferias. Esta aceleração vai além do suporte financeiro; ela constrói um ecossistema inovador que capacita e conecta empreendedores criativos, transformando suas ideias em projetos significativos nas áreas de cinema, TV e novas mídias. Em 2025, pretendemos impulsionar ainda mais as iniciativas inovadoras na capital”.

Os recursos financeiros concedidos deverão ser utilizados conforme as orientações recebidas durante as assessorias entre os negócios acelerados e a gestora do programa. As aplicações incluem melhorias nos processos produtivos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços especializados e estratégias de marketing.

O Amplifica Cine é uma realização da Prefeitura de São Paulo através da SMDET e é operado pela Ade Sampa em parceria com a Spcine.

Entre os negócios selecionados estão: