Amil é bicampeã do Prêmio Reclame Aqui

A Amil e Amil One foram as vencedoras do Prêmio Reclame Aqui nas categorias Planos de Saúde – Grandes Operações e Planos de Saúde, respectivamente. O resultado foi divulgado em cerimônias realizadas nesta segunda-feira (9 de dezembro) e terça-feira (10), à noite em São Paulo. É o segundo ano seguido que a Amil fica em primeiro lugar em seu segmento, daquela que é considerada como a maior e mais importante premiação de atendimento do Brasil e que reconhece as empresas que se destacam na resolução de problemas de seus clientes. A Amil One, que havia sido finalista em 2022, obteve o troféu pela primeira vez. Já entre os Planos Odontológicos – Grandes Operações, a Amil Dental alcançou a terceira posição.

Mais de 15,25 milhões de votos de consumidores foram computados nesta 14ª edição do Prêmio Reclame Aqui. Para participar, era necessário ser maior de 18 anos e ter cadastro no Reclame Aqui. Cada pessoa podia votar em apenas uma empresa por categoria. “Isso mostra o reconhecimento e a confiança que os clientes do Grupo Amil têm na empresa e em seus serviços. Estamos muito felizes por essa premiação. Ela destaca a eficiência de nossas equipes de atendimento e o respeito de nossos beneficiários pelo trabalho da empresa. Parabéns a todos os envolvidos e vamos em frente”, celebrou o diretor-executivo de Operações e Atendimento ao Cliente da Amil, Marcelo Piccione.