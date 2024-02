‘Amigos Imaginários’ recria cena de The Office

Famosa cena de The Office é recriada em vídeo promocional do filme “Amigos Imaginários”, divulgado hoje nas redes sociais da Paramount Pictures, que distribui o longa para os cinemas. O filme conta com dois nomes conhecidos dos fãs do seriado: John Krasinski, que atua e dirige o longa e interpretou Jim Halpert por todas as nove temporadas da série, e Steve Carrell, que dubla o personagem Blue e era Michael Scott em The Office.

No vídeo, o ator Randall Park se apresenta como John Krasinski, como forma de enganar Ryan Reynolds nos bastidores da produção. A cena replica uma brincadeira que o personagem de Krasinski em The Office faz com o Dwight (Rainn Wilson), contando, inclusive, com a participação de Park na cena original. Além do vídeo de bastidores do filme, a página oficial do Instagram do diretor mudou sua foto para uma foto de Park.

Em “Amigos Imaginários” o público vai acompanhar uma garota chamada Bea, interpretada por Cailey Fleming, que passa por uma experiência traumática e, como forma de lidar com a situação, ela começa a ver os amigos imaginários de todas as pessoas, mesmo os que foram abandonados após as crianças crescerem. Dando voz aos amigos imaginários está um elenco repleto de estrelas como Phoebe Waller-Bridge, Matt Damon, Emily Blunt, Maya Rudolph e Sam Rockwell.

Escrito e dirigido por John Krasinski, o filme tem produção executiva de John J. Kelly, conhecido por seu trabalho em “Deadpool” e “Jack Ryan”, e George Dewey, de “Free Guy: Assumindo o Controle” e “Spirited: Um Conto Natalino”. A produção é assinada por Krasinski e Reynolds ao lado de Allyson Seeger e Andrew Form, que retomam a parceria com o diretor após os dois longas da franquia “Um Lugar Silencioso”. “Amigos Imaginários” chega em 2024 exclusivamente nos cinemas.