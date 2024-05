Amigos Imaginários é o filme escolhido para a sessão CineMaterna do SuperShopping Osasco

O SuperShopping Osasco convida as mamães que são apaixonadas por um bom filme para participarem da programação CineMaterna. As famílias com bebês de até 18 meses conferem todas as aventuras de Amigos Imaginários na sessão especial, que acontece nesta terça-feira, dia 4, às 14h. Para tornar a experiência ainda melhor, o shopping center e o Kinoplex disponibilizam cortesias para as 10 primeiras pessoas.

A sala de cinema é adaptada para atender às necessidades das crianças e garantir o conforto dos pais. O volume é mais baixo e a temperatura do ar-condicionado é amena. Além disso, são disponibilizados brinquedos para os bebês se entreterem durante a sessão e um trocador de fraldas dentro da sala para ninguém perder nenhum detalhe. A escolha dos filmes acontece através de uma votação diretamente no site www.cinematerna.org.br.

O filme de JUNHO – Amigos Imaginários

Em Amigos Imaginários, Bea, como que por um passe de mágica, passa a enxergar amigos imaginários. Assustada com a surpresa, ela não fazia a menor ideia da existência dessas criaturas. Com a ajuda do adulto Cal e seu fofo amigo imaginário Blue, ela descobre que esses seres fantásticos perderam os seus amigos porque as crianças cresceram. O trio parte para a missão de encontrar novos companheiros para eles e mergulham numa divertida aventura além da imaginação

Sessão CineMaterna

Amigos Imaginários

Data: Terça-feira, dia 4 de junho

Horário: às 14h

Classificação: Livre

Duração: 108 minutos

Local: Kinoplex do SuperShopping Osasco

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas