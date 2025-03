Amigo de Robinho citado em caso de estupro é encontrado morto em Santos-SP

Na noite de terça-feira, 18 de outubro, Rudney Gomes, figura mencionada no processo que resultou na condenação do ex-jogador de futebol Robinho por estupro coletivo na Itália, foi encontrado sem vida em Santos, litoral paulista. A Polícia Civil investiga o caso e registrou a ocorrência como suicídio.

O corpo de Rudney foi localizado em uma área comum de um edifício situado na Avenida Ana Costa, no bairro Gonzaga. Equipes de resgate foram chamadas ao local, mas constataram a morte imediatamente. De acordo com as autoridades, ele teria caído do 11º andar do prédio.

Rudney esteve envolvido no polêmico julgamento que resultou em uma pena de nove anos de prisão para Robinho e seu amigo Ricardo Falco. Apesar de sua menção durante o processo, Rudney não enfrentou condenação, uma vez que ele e outros três indivíduos não compareceram à audiência preliminar na Itália em 2016. Essa ausência levou o tribunal a desmembrar os processos, permitindo que apenas os casos de Robinho e Falco avançassem até a última instância judicial.

Atualmente com 41 anos, Robinho está cumprindo pena na Penitenciária 2 de Tremembé desde março de 2024. Sua condenação foi ratificada pela justiça italiana em 2022 e posteriormente homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil em 2024, o que possibilitou a execução da pena em território nacional.

O caso remonta a 2013, quando Robinho, durante sua passagem pelo Milan, foi acusado de participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa em uma boate de Milão. Na época dos fatos, a vítima tinha apenas 22 anos e estava inconsciente devido ao consumo excessivo de álcool; Robinho e outros cinco homens teriam explorado essa vulnerabilidade para cometer o crime.

Em 2017, a justiça italiana condenou Robinho à revelia por violência sexual em grupo, aplicando uma pena de nove anos. Essa decisão foi mantida em todas as instâncias judiciais na Itália, culminando com a confirmação final da Corte de Cassação em janeiro de 2022.

Devido à proibição constitucional que impede a extradição de cidadãos brasileiros, Robinho não pôde ser enviado à Itália para cumprir sua pena. Contudo, em 20 de março de 2024, o STJ homologou a sentença italiana, permitindo que o ex-jogador cumprisse sua pena no Brasil. No dia seguinte à homologação, ele foi detido em Santos e transferido para a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado em Tremembé.