AMG Cup: Thaline Chicoski abre metade final da temporada de olho em briga pelo campeonato

A temporada 2024 é uma missão quase sem descanso para Thaline Chicoski. Depois de se manter na liderança da classe Elite da Copa Hyundai HB20 no último fim de semana, com dois pódios na etapa disputada no Autódromo Potenza, em Lima Duarte (MG), a pilota Cavaleiro Sports já está a postos para seu próximo desafio: a quinta etapa do campeonato da AMG Cup, que ocorre neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Na disputadíssima última etapa da competição, em maio, também em Interlagos, Thaline finalizou na sexta colocação na classe CLA AMG, mas espera alçar voos mais altos a partir da metade decisiva da temporada. “Sabíamos que esse ano poderíamos brigar pelo campeonato, porém ainda não conseguimos atingir nossa melhor performance, o que esperamos atingir a partir de agora”, contou.

Para reverter os tropeços no campeonato da metade inicial, Thaline confia no trabalho da equipe Cavaleiro Sports para brigar pelo pelotão de ponta. “A equipe trabalhou duro e continua trabalhando incansavelmente. Sabemos que temos um carro como nunca tivemos em mãos, então nosso objetivo é ir para a prova e nos classificar no Top-5 nas duas corridas. Somar bons pontos é importante e também estamos com sede de resultados melhores, vamos lutar e brigar por isso”, frisou.

As provas da quinta etapa da AMG Cup em Interlagos ocorrem neste domingo (23). A primeira bateria começa às 9h50, enquanto a largada derradeira será às 14h. As provas terão transmissão ao vivo pela internet, no canal de YouTube da AMG Cup.