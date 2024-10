AMG Cup Brasil: Problema mecânico tira chances de Lucas Freitas no Velocitta

A penúltima etapa da temporada 2024 da AMG Cup Brasil realizada no último final de semana (26 e 27 de outubro) no Autódromo Velocitta em Mogi-Guaçu (SP) não foi como o esperado para o piloto Lucas Freitas (Action Agenciamento, Mahrte, La Martina, Prisma Pneus, Lindoya Brasil, Dogão da Praça, VoandoJá e F1 in Schools Brazil).

Lucas Freitas, piloto AMG Cup Brasil

(Divulgação / Humberto da Silva)

Vencedor durante a última visita da categoria na pista durante o mês de agosto, dessa vez os problemas começaram a surgir logo nos treinos livres: o motor da AMG C300 nº 117 apresentou problemas e precisou ser substituído.

A equipe trabalhou intensamente para substituir o propulsor, e mesma a não participação do piloto durante o classificatório, obrigando a largar na última colocação não tirava o otimismo de Freitas.

Motor trocado e carro alinhado para a corrida 1 realizada na manhã do domingo (27): Lucas fez uma largada tranquila e já na primeira curva começou a busca para conquistar melhores posições visando os líderes da prova.

Antes de fechar a primeira volta o piloto já havia realizado 10 ultrapassagens e surgir na 5ª colocação com um bom ritmo; na segunda volta embutido com o carro da frente uma nova falha fez o carro “apagar”, tirando previamente Lucas da corrida.

Final de semana complicado para Lucas Freitas na AMG Cup Brasil

(Divulgação / Humberto da Silva)

Ao retornar para os boxes a confirmação de um novo problema no motor, retirando o #117 da corrida 2 que aconteceria na tarde do domingo: “Infelizmente não tivemos um final de semana bom, com problemas em todas as sessões de treinos. A equipe trabalhou muito para resolver os problemas e me entregar o melhor equipamento, onde inclusive consegui fazer uma ótima apresentação na largada da corrida 1 fazendo dez ultrapassagens, uma pena o novo problema pois éramos os mais rápidos e com certeza faríamos uma ótima corrida”, concluiu Lucas Freitas.

Com a retirada precoce da penúltima corrida da temporada 2024, Freitas se despede da luta pelo campeonato e foca agora em fechar o ano com uma boa apresentação diante da sua torcida no retorno da categoria ao Autódromo de Interlagos nos dias 23 e 24 de novembro para o encerramento do campeonato.

CALENDÁRIO – AMG CUP BRASIL

Etapa 1 – 24 e 25/02 – Interlagos (SP)

Etapa 2 – 13 e 14/04 – Interlagos (SP)

Etapa 3 – 04 e 05/05 – Interlagos (SP)

Etapa 4 – 25 e 26/05 – Interlagos (SP)

Etapa 5 – 22 e 23/06 – Interlagos (SP)

Etapa 6 – 24 e 25/08 – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

Etapa 7 – 21 e 22/09 – Goiânia (GO)

Etapa 8 – 26 e 27/10 – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

Etapa 9 – 23 e 24/11 – Interlagos (SP)

Sobre o piloto Lucas Freitas

Aos 21 anos de idade, Lucas Freitas iniciou sua carreira aos 5 anos de idade no kart, tendo no rental kart a principal escola no esporte. Aos 17 anos ingressou no regional paulista de automobilismo através da categoria Fórmula 1600, onde conquistou diversas vitórias, o vice-campeonato em 2021 e o título em 2023

Destaque no regional paulista, Lucas fez sua estreia na AMG Cup Brasil em 2023 durante as últimas etapas de 2022, servindo como preparação para a temporada completa em 2023, onde na 4ª etapa conquistou a sua primeira vitória.

Em 2024 o piloto estará novamente no grid do maior campeonato de Mercedes-Benz fora da Alemanha ao lado do ex-kartista Vini Ponce, para juntos lutarem pelo título na AMG C300 Cup onde até a 4ª etapa já conquistou duas vitórias.

Sobre a Action

A Action Agenciamento é uma consolidada empresa de prestação de serviços para o comércio exterior da indústria e do comércio brasileiro. Como Freight Forwarder atuante no Brasil e no exterior, a Action Agenciamento de Cargas assegura a conformidade com as leis anticorrupção e a correta gestão dos relacionamentos nos negócios.

Sobre a La Martina

A história da La Martina é inspirada no esporte polo, onde a integridade, fair play e valores são os princípios que a tornam reconhecida internacionalmente, com produtos confeccionados a partir de tecidos premium, com detalhes que combinam estética, moda e qualidade. De origem argentina, a La Martina também está no Brasil e possui em seus produtos peças esportivas e de lazer para atender ao público que acredita em seu potencial, possui autoestima e determinação em busca do sucesso.

Sobre a Prisma Pneus

Com 18 anos atuando na venda de pneus e serviços automotivos que vão desde a montagem a balanceamento cambagem, alinhamento de direção, revisão da suspensão e dos sistemas de freios e muito mais, em 4 unidades: Perdizes, Vila Prudente, Tatuapé e Lapa.

Sobre a Mahrte

A maior loja de artigos táticos do Brasil, com sede em São Paulo, disponibiliza mais de 120 marcas e 5.500 produtos aos seus clientes, mudando a forma como o mundo tático é visto pela sociedade, oferecendo uma imersão completa pela liberdade.

Sobre a Lindoya Brasil

Com mais de 50 anos de existência, a Lindoya Brasil faz parte de uma das mais tradicionais fontes de água mineral natural da cidade de Lindoia, considerada a capital nacional da água mineral.

Sobre o Dogão da Praça Silvio Romero

Um dos mais tradicionais food trucks de São Paulo, o Dogão da Praça Silvio Romero está a mais de 30 anos na famosa praça da zona leste paulista servindo os melhores e mais conhecidos hot-dogs de São Paulo.

Sobre a F1 in Schools Brazil

Programa educacional internacional ligado à Fórmula 1 que proporciona aos alunos de 12 a 19 anos a prática efetiva de empreendedorismo, acesso a tecnologias e despertar da consciência cidadã. Isso tudo em um ambiente multidisciplinar e bilingue, com disputas e muito aprendizado onde o piloto Lucas Freitas é o embaixador no Brasil, mostrando e integrando os jovens estudantes participantes do programa ao automobilismo real e as possibilidades que o esporte proporciona em diversas áreas do conhecimento, como pilotagem, mecânica, engenharia, marketing e muito mais.

Sobre a VoandoJá

Há 25 anos a VoandoJá atua em viagens à negócios e turismo, com o compromisso da seriedade e exclusividade nas negociações tarifárias à cada passageiro 24 horas por dia.