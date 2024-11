AMG Cup Brasil: Lucas Freitas busca vitória na última etapa em Interlagos

A AMG Cup Brasil está de volta ao Autódromo de Interlagos (SP) nesse final de semana (23 e 24/11) para a realização da Super Final que marca o encerramento da temporada 2024.

Nada melhor do que encerrar a temporada com chave de ouro, e o piloto Lucas Freitas (Action Agenciamento, Mahrte, La Martina, Prisma Pneus, Lindoya Brasil, Dogão da Praça, VoandoJá e F1 in Schools Brazil) buscará a vitória diante de sua torcida no autódromo paulista.

Com quatro vitórias na temporada, devido alguns problemas de quebra Freitas ficou de fora da luta pelo título. Mesmo assim o piloto está pronto para os dois últimos desafios satisfeito com seu segundo ano na AMG Cup Brasil: “O ano foi de altos e baixos, mas tenho muito a agradecer: conquistei quatro vitórias, tanto na chuva como no seco e bons resultados. Infelizmente tivemos algumas quebras que nos tiraram da disputa pelo título, mas Deus sabe de todas as coisas e sou muito grato por tudo. Agora quero terminar o ano quem sabe vencendo e comemorando com todos que sempre estiveram ao meu lado e estarão em Interlagos na torcida”, comentou o piloto.

As atividades de pista da AMG Cup Brasil começam no sábado (23) com a realização dos treinos livres e da classificação que define o grid de largada para a corrida 1; no domingo (24) acontecerão as duas últimas corridas do ano, as 9h55 e 14h00 com transmissão ao vivo pelo canal da AMG Cup Basil, portal High Speed Brazil e a segunda também pelo canal BandSports com um resumo dos melhores momentos da primeira corrida.

PROGRAMAÇÃO – 9ª ETAPA – AMG CUP BRASIL

23/11 – SÁBADO

08h00 – 08h30 – 1º Treino Livre – C300 + GT4

08h35 – 09h05 – 1º Treino Livre – CLA + GT4

12h55 – 13h25 – 2º Treino Livre – C300 + GT4

13h30 – 14h00 – 2º Treino Livre – CLA + GT4

17h30 – Classificação GT4

17h40 – Classificação CLA

17h50 – Classificação C300

24/11 – DOMINGO

09h55 – Corrida 1

14h00 – Corrida 2

CALENDÁRIO – AMG CUP BRASIL

Etapa 1 – 24 e 25/02 – Interlagos (SP)

Etapa 2 – 13 e 14/04 – Interlagos (SP)

Etapa 3 – 04 e 05/05 – Interlagos (SP)

Etapa 4 – 25 e 26/05 – Interlagos (SP)

Etapa 5 – 22 e 23/06 – Interlagos (SP)

Etapa 6 – 24 e 25/08 – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

Etapa 7 – 21 e 22/09 – Goiânia (GO)

Etapa 8 – 26 e 27/10 – Velocitta (Mogi-Guaçu/SP)

Etapa 9 – 23 e 24/11 – Interlagos (SP)