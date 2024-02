Américo Scucuglia solicita implantação de QR Code em Braille

O vereador Américo Scucuglia (PRD) encaminhou projeto de lei para implantação de placas em Braille e QR Code de audiodescrição nos cartazes localizados nos órgãos municipais. O objetivo da propositura é permitir mais autonomia para pessoas com deficiência e otimizar o atendimento.

“Aliar o uso do QR Code com a audiodescrição é trazer para os deficientes visuais qualidade de vida e independência. Isso também beneficiará os demais munícipes, com a possibilidade de se informar, de forma rápida e precisa, sobre os assuntos pertinentes nos cartazes”, discorreu o parlamentar na justificativa do projeto, que seguirá para avaliação das comissões da Casa.

Para o vereador, o QR Code se tornou um recurso de fundamental importância para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, já que podem ser localizados por sinalização por Braille e lidos por meio de um smartphone com tecnologia de assistência.

“A presença desses códigos em cartazes informativos nos órgãos públicos de nosso município permite que pessoas com deficiência visual possam, de forma independente, munidos apenas de seus celulares, conhecerem dados orientativos, promovendo assim a inclusão, humanização e acolhimento”, complementa Américo Scucuglia.