Américo Scucuglia propõe programa de avaliação para pessoas com TEA em São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou projeto de lei que propõe a criação de um programa de avaliação visual e comportamental para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências múltiplas em São Caetano do Sul. A iniciativa busca oferecer um atendimento especializado e adaptado às necessidades desse público, promovendo uma abordagem personalizada e eficaz.

Na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Câmara Municipal antes de seguir para votação em plenário, o vereador destacou a importância de implementar avaliações visuais e comportamentais para promover uma integração sensorial e social mais eficiente. “Essas avaliações são fundamentais não apenas para um diagnóstico preciso de problemas visuais, mas também para assegurar tratamentos mais adequados, contribuindo para a melhoria da eficiência visual e do bem-estar das pessoas atendidas”, explicou.

O parlamentar ressaltou ainda o papel do projeto na inclusão social das pessoas com deficiência. “O principal objetivo é promover uma inclusão real, oferecendo cuidados médicos e terapêuticos, além de incentivar uma maior compreensão e conscientização por parte da comunidade escolar e dos familiares”, complementou Américo Scucuglia.

Segundo a proposta, o programa terá como foco a identificação, avaliação e tratamento de problemas visuais que impactem a qualidade de vida e a eficiência visual de pessoas com TEA e deficiências múltiplas. A implementação será realizada no Complexo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência, em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), garantindo uma abordagem integrada e multidisciplinar.