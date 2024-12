Américo Scucuglia propõe a criação do Centro de Atendimento Terapêutico para Adultos com TEA

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou um projeto de lei que propõe a realização de estudos para a criação do Centro de Atendimento Terapêutico e de Sociabilidades para Adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em São Caetano do Sul. A iniciativa visa oferecer suporte e acompanhamento especializado à população adulta diagnosticada com TEA.

“A criação desse centro é essencial para garantir um ambiente adequado e especializado, capaz de atender às demandas específicas desse público, promovendo uma abordagem interdisciplinar e abrangente”, afirmou o vereador na justificativa do projeto, que ainda será analisado pelas comissões antes de seguir para votação em plenário.

O parlamentar destacou a importância do envolvimento do poder público na construção de políticas inclusivas. “É responsabilidade do poder público assegurar espaços que ofereçam suporte especializado, contribuindo para a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento das potencialidades das pessoas com TEA”, enfatizou.

Segundo o texto da proposta, o centro contará com profissionais das áreas de educação e saúde, como pedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos e assistentes sociais, além de especialistas em gestão, como administradores educacionais e equipe administrativa. “Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com a inclusão e a construção de uma cidade mais justa para todos”, concluiu Américo Scucuglia.