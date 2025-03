Americanas contrata mais de 6,5 mil temporários para a Páscoa

A Americanas está contratando mais de 6,5 mil profissionais temporários para atuação na Páscoa, o maior evento do semestre para a varejista. Para atender à alta demanda do período, a companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, com ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atuar nas mais de 1.600 lojas físicas da companhia. Com chance de efetivação, os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar entre março e abril e podem se inscrever até o dia 28 de março pelo site Link.

Os contratados desempenharão atividades como atendimento ao cliente, operação de loja e de caixa, organização de itens nas gôndolas, nas parreiras de ovos e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e app da marca. Não é exigida experiência prévia dos candidatos.

“A Americanas é referência nacional no evento de Páscoa. Por isso, trabalhamos para garantir a melhor experiência de compra para os nossos mais de 45 milhões de clientes, que todos os anos contam conosco para garantir os chocolates e produtos da data. Com a contratação dos temporários, além de reforçar nossa operação e jornada de compra diferenciada, fortalecemos nosso papel como uma das principais marcas empregadoras do Brasil. Afinal, temos um forte papel social de geração de empregos, sendo porta de entrada para o primeiro emprego ou recolocação no mercado profissional”, afirma Eduardo Noronha, vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas.

Seleção e benefícios – O processo seletivo para as vagas temporárias de Páscoa acontecerá de forma online e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso ao Americanas Educa – plataforma de treinamento da companhia. Os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.



Contratações na logística – Além das vagas nas lojas, a Americanas contratou 750 funcionários temporários para fortalecer sua operação logística e garantir o abastecimento prévio de suas lojas para a Páscoa.



Mato Grosso – No Mato Grosso , há 41 oportunidades abertas para lojas localizadas nas cidades de Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Colíder, Colniza, Cuiabá, Guarantã do Norte, Jaciara, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste, Poconé, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangara da Serra e Várzea Grande..