Americana implementa novos radares de trânsito

A Prefeitura de Americana, localizada no interior de São Paulo, anunciou a instalação de radares de fiscalização em 15 novos pontos da cidade, com início previsto para esta segunda-feira, dia 17. Essa medida visa aumentar a segurança viária, priorizando áreas com alto fluxo de veículos e maior risco de acidentes.

De acordo com informações fornecidas pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), os novos dispositivos não apenas monitorarão a velocidade dos veículos, mas também estarão atentos ao avanço de sinal vermelho. Com isso, outros nove trechos que antes eram monitorados foram desativados.

Os locais que passarão a contar com o controle são:

Avenida de Cillo, nº 1.155 – bairro/centro (velocidade máxima: 50 km/h)

Avenida Giaconda Cibin – bairro/centro (velocidade máxima: 50 km/h e controle para caminhões acima de três eixos)

Avenida Europa x Avenida São Jerônimo – ambos os sentidos (velocidade máxima: 60 km/h e controle para avanço de sinal vermelho)

Avenida Abdo Najar – centro/bairro (velocidade máxima: 50 km/h)

Avenida Antônio Pinto Duarte x Avenida da Saúde – centro/bairro (velocidade máxima: 60 km/h e controle para avanço de sinal vermelho)

Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária) – bairro/centro (velocidade máxima: 60 km/h)

Avenida Europa (Tiro de Guerra) – bairro/centro (velocidade máxima: 60 km/h e controle para avanço de sinal vermelho)

Avenida Monsenhor Bruno Nardini x Rua Igaratá – bairro/centro (velocidade máxima: 60 km/h e controle para avanço de sinal vermelho)

Avenida Campos Sales, nº 508 – bairro/centro (velocidade máxima: 60 km/h)

Estrada Ivo Macris – ambos os sentidos (velocidade máxima: 60 km/h)

Avenida São Jerônimo, nº 2.473 – centro/bairro (velocidade máxima: 60 km/h)

Avenida Nove de Julho, nº 742 – ambos os sentidos (velocidade máxima: 50 km/h)

Por outro lado, os seguintes pontos foram retirados do sistema de monitoramento:

Avenida Unitika – ambos os sentidos (velocidade máxima: 60 km/h)

Rua Guilherme Schimidt – ambos os sentidos (velocidade máxima: 60 km/h)

Avenida Raphael Vitta – ambos os sentidos (velocidade máxima: 50 km/h)

Estrada Ivo Macris, nº 1.080 – ambos os sentidos (velocidade máxima: 60 km/h)

Avenida da Saúde x Rua Orlando Dei Santi – controle para velocidade máxima de 50 km/h e avanço de sinal vermelho

Segundo a administração municipal, a escolha dos novos locais foi embasada em estudos técnicos que consideraram o fluxo intenso de tráfego e a propensão a acidentes. A instalação dos equipamentos começou em dezembro do ano passado e incluiu etapas recentes de aferição e homologação, garantindo que os radares operem em conformidade com as normas técnicas estabelecidas.