“AMÉM & AMEM” celebra 80 Anos de Naná Vasconcelos no Sesc Pompeia

O Sesc Pompeia recebe o show “AMÉM & AMEM – Naná Vasconcelos 80 anos”, um tributo ao legado do lendário percussionista brasileiro. As apresentações estão marcadas para os dias 20 de julho, às 21h, e 21 de julho, às 18h. No palco, artistas como Virgínia Rodrigues, Marivaldo dos Santos, Lucas do Prazeres e Zé Manoel.



Naná Vasconcelos, eleito oito vezes o Melhor Percussionista do Mundo pela revista americana Down Beat e vencedor de oito prêmios Grammy, deixou uma marca indelével na música brasileira e internacional. Nascido em Pernambuco, ele iniciou sua carreira ao lado de Milton Nascimento nos anos 60 e alcançou reconhecimento global na década de 70. Colaborou com ícones como o saxofonista argentino Gato Barbieri, Egberto Gismonti, Don Cherry (no grupo Codona), Pat Metheny, Jean-Luc Ponty e a banda Talking Heads, liderada por David Byrne. Sua habilidade em integrar diferentes culturas musicais o consagrou como um embaixador da musicalidade brasileira no mundo.



O show “AMÉM & AMEM – Naná Vasconcelos 80 anos” celebra a obra do artista, destacando a diversidade da música brasileira e afro-brasileira. No repertório, canções de artistas que influenciaram a obra de Naná, como Heitor Villa Lobos e Milton Nascimento, além de composições com parceiros. A performance conta com a direção musical de Marivaldo dos Santos, do Stomp e do Quabales.



“Esse é um encontro inédito que celebra as sementes musicais plantadas por Naná. Hoje, quatro artistas, profundamente impactados por sua obra, se reúnem para homenagear o mestre e fazem essa reverência amparados por suas próprias características. Tudo se conecta. Bahia e Pernambuco. Vozes e instrumentos. Pra nós, uma imensa honra e alegria dividir esse espetáculo – guiado também pelo afeto – com o público”, ressalta André Brasileiro, diretor artístico.

SERVIÇO

Datas: 20 de julho, sexta-feira, às 21h | 21 de julho, sábado, às 18h

Local: Sesc Pompeia

Endereço: Rua Clélia, 93 – Pompeia, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/amem-e-amem-80-anos-de-nana-vasconcelos/