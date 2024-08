AME Santo André reúne UBSs da região para alinhar estratégias de diminuição do absenteísmo

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André está implementando uma série de ações para reduzir o absenteísmo e melhorar a eficiência do atendimento. Tendo agora como diretor-geral Victor Chiavegato, o foco foi entender as barreiras que impedem, em especial, os moradores de Santo André de acessar os serviços de saúde oferecidos pelo AME. Grande parte da saúde do município é gerenciada pela Fundação do ABC.

Com o objetivo de diminuir as taxas de faltas na primeira consulta no AME de Santo André, foi realizada uma reunião entre os dirigentes do Ambulatório e os gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região. Além deles, também estiveram presentes Luciane Suzano Pereira Cunha e Maria Carolina Nascimento, respectivamente diretora e médica coordenadora do Departamento de Atenção à Saúde de Santo André.

Chiavegato destacou a importância de compreender as causas do absenteísmo e trabalhar de forma integrada para solucionar essas questões. “Estamos iniciando esse processo de integração com as UBSs de Santo André, mas já temos reunião marcada com as unidades de Diadema. E vamos eventualmente abrir para todos os municípios, para que a gente possa entender as dificuldades e o absenteísmo de toda a região do Grande ABC”, afirmou.

A aproximação entre o AME Santo André e as UBSs é vista como crucial para a redução do absenteísmo. Simone dos Santos Souza, coordenadora de planejamento do AME Santo André, reforça essa perspectiva: “Esse estreitamento é extremamente importante para que possamos, juntos, encontrar ferramentas para diminuir o absenteísmo e, acima de tudo, aproximar a gestão dos serviços de saúde, beneficiando diretamente os usuários”.

Simone realizou uma análise detalhada dos dados de absenteísmo, identificando as especialidades com maiores índices de falta, como oftalmologia, ortopedia e gastroenterologia. Foram também observadas variações regionais significativas, com certos territórios apresentando maiores índices de faltas às consultas e exames.

Para enfrentar esses desafios, foram propostas várias ações, incluindo a atualização constante dos cadastros dos pacientes, o uso de ferramentas de comunicação como o WhatsApp para confirmar consultas e a redistribuição das vagas não ocupadas para outros pacientes. “Nós acreditamos que, ao estarmos juntos e pensarmos de forma coletiva nas especialidades, podemos reduzir significativamente o absenteísmo”, afirmou Victor.

Com essas ações e a parceria mais estreita com as UBSs, o AME Santo André espera conseguir melhorar a ocupação das vagas e reduzir o tempo de espera para atendimentos especializados. “Estamos confiantes de que essas medidas, alinhadas com a gestão integrada e o compromisso de todos os envolvidos, trarão resultados positivos para a saúde dos moradores de Santo André”, concluiu Simone.