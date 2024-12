AME Santo André renova selo de qualidade ‘ONA Nível 1’ e avança para próxima etapa

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, gerido pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, acaba de renovar a certificação ONA Nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). Reconhecida nacionalmente, a acreditação atesta que a unidade atende aos mais elevados critérios de segurança do paciente e ratifica a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade. Com a recertificação, o AME-SA inicia agora o processo de qualificação para a ONA Nível 2, um marco de desenvolvimento que reforça o compromisso com a gestão integrada e a melhoria contínua.

A manutenção do selo de qualidade reflete meses de trabalho intenso e avaliações criteriosas conduzidas por equipes habilitadas pela ONA, que verificaram conformidades com os padrões estabelecidos no Manual Brasileiro de Acreditação. A certificação Nível 1 destaca instituições que priorizam a segurança do paciente. Para obtenção é necessária a identificação de processos definidos, mapeados e padronizados; sistema de indicadores de segurança e qualidade; elaboração de plano de objetivos e metas organizacionais; identificação de riscos e definição de mecanismos de controle.

Já a busca pela ONA Nível 2 exige um aprimoramento ainda maior, com foco na gestão integrada e nos avanços estruturais e operacionais. “A recertificação reconhece o esforço contínuo de toda a nossa equipe em garantir a segurança e a qualidade no atendimento aos pacientes. É uma conquista que reflete o compromisso dos colaboradores do AME-SA com a excelência e a humanização no cuidado. Agora, ao avançarmos para o processo de certificação ONA 2, temos novos desafios pela frente, que demandarão ainda mais dedicação e integração. Estamos confiantes de que, com o empenho de cada profissional, alcançaremos mais esse marco importante para a unidade e para a saúde pública da nossa região”, destaca Victor Chiavegato, diretor-geral do AME Santo André.

A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor da saúde. A metodologia ONA acredita em diferentes níveis, o que permite auxiliar as organizações no desenvolvimento da segurança dos processos, na gestão integrada e na maturidade institucional. A certificação tem validade de dois anos.

REFERÊNCIA EM QUALIDADE

Desde sua inauguração, o AME Santo André tem se consolidado como referência em assistência ambulatorial na região do Grande ABC. A unidade realiza atendimentos de média e baixa complexidade, com foco na humanização, resolutividade e segurança. Entre os serviços ofertados estão consultas especializadas, exames diagnósticos e acompanhamento terapêutico, sempre pautados pela qualidade no cuidado ao paciente.

A renovação da certificação ONA Nível 1 e o início do processo rumo ao nível 2 são frutos do compromisso do AME Santo André e da Fundação do ABC com a promoção de uma saúde pública eficiente, segura, integrada e centrada na excelência do cuidado ao paciente.