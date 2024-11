AME Santo André promove SIPAT ‘Zen’ com foco na saúde e bem-estar dos colaboradores

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André promoveu neste novembro a SIPAT ‘Zen’, uma semana de atividades e palestras voltadas para a promoção da saúde e do bem-estar dos colaboradores. A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) é um momento para reforçar a importância dos cuidados com a saúde física e mental no ambiente corporativo.

A programação diversificada entre os dias 11 e 14 de novembro incluiu temas como a importância do sono, saúde mental do colaborador, assédio moral e práticas de relaxamento, com o objetivo de oferecer aos profissionais um espaço para a troca de experiências e para o aprendizado de práticas saudáveis.

No primeiro dia, a abertura foi conduzida pelo diretor-geral, Victor Chiavegato, que enfatizou a importância da integração entre segurança e bem-estar na rotina dos trabalhadores. Na sequência, a especialista Marisa Silva abordou os benefícios de uma boa qualidade do sono.

Ao longo da semana, os colaboradores tiveram acesso ao “Cantinho Zen”, um momento de relaxamento disponível diariamente. Dinâmicas sensoriais, práticas integrativas e meditação também estiveram na programação. Outro destaque foi a palestra sobre saúde mental, conduzida pela psicóloga Dra. Ana Neri, que trouxe reflexões sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Já a nutricionista Fernanda Maciel liderou uma roda de conversa sobre diabetes, com informações valiosas sobre prevenção e cuidados com a alimentação.

A programação também incluiu atividades de lazer, como o bingo com as voluntárias “Rosinhas”, promovendo a interação e descontração entre os profissionais. Com essas atividades, a SIPAT ‘Zen’ foi uma oportunidade para reforçar a cultura de bem-estar e prevenção no AME Santo André, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor.