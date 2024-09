AME Santo André promove Semana de Segurança do Paciente

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André realizou neste mês a Semana de Segurança do Paciente, organizada pela Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente. Durante o evento, foram abordadas as seis metas internacionais de segurança do paciente, com atividades interativas que envolveram toda a equipe multiprofissional da unidade.

A abertura da semana, que ocorreu entre os dias 16 e 20 de setembro, foi marcada por uma paródia educativa sobre as seis metas de segurança, seguida por atividades lúdicas relacionadas a cada meta. A Meta 1, que trata da identificação correta do paciente, foi discutida com um jogo de tabuleiro, enquanto a Meta 2, voltada para a comunicação efetiva, contou com o jogo “Quem sou eu?” e a elucidação de casos utilizando a ferramenta SBAR (Situação-Contexto-Avaliação-Recomendação).

Para abordar a Meta 3, relacionada à prescrição segura, foi realizada uma atividade in loco com um jogo de sete erros focado na análise de prescrições médicas. Já a Meta 4, que trata da segurança cirúrgica, foi discutida com um jogo de memória, uma simulação realística no centro cirúrgico aplicando a ferramenta ‘TIME OUT’ e um jogo de caça-metas.

A importância da higiene das mãos, abordada na Meta 5, foi reforçada com uma paródia, teatro de fantoches com os personagens ‘Limpinho’ e ‘Limpeza’ e um quiz interativo. Por fim, a Meta 6, que visa prevenir quedas, foi tema de um bingo educativo com orientações sobre os cuidados necessários para evitar acidentes com os pacientes.

O evento foi encerrado com a entrega de premiações para os colaboradores mais engajados nas atividades, reforçando o compromisso do AME Santo André com a segurança do paciente e a qualidade do atendimento prestado.

“A Semana de Segurança do Paciente no AME Santo André foi um grande sucesso. O uso de atividades práticas e lúdicas estimularam o alto engajamento de nossos colaboradores,” destacou o diretor-geral da unidade, Victor Chiavegato. “Essas ações são fundamentais para reforçar a importância da segurança do paciente e promover a capacitação contínua de nossas equipes. O principal beneficiado, sem dúvida, é o paciente, que conta com um atendimento cada vez mais qualificado e seguro, refletindo nosso compromisso com a excelência na assistência à saúde”.