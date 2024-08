AME Santo André inicia força-tarefa em cirurgias de catarata

Após pactuação junto à Secretaria de Estado da Saúde e à Fundação do ABC, o Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André (AME-SA) iniciou neste mês uma força-tarefa de cirurgias de catarata, doença ocular que causa a perda progressiva da visão. O cronograma contempla o atendimento de 1.200 pacientes entre agosto e novembro.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera dos pacientes diagnosticados com catarata que estão inseridos no Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP) aguardando por tratamento cirúrgico na unidade.

A iniciativa prevê o atendimento faseado dos pacientes. Primeiro, todos passarão por triagem. É necessário ter mais de 18 anos, possuir diagnóstico da doença com indicação de facectomia bilateral ou unilateral, além de ausência de patologias como glaucoma e retinopatias. Depois, realizarão exames laboratoriais – como hemograma, eletrocardiograma e coagulograma – e passarão por consultas com médico anestesiologista. Em seguida, serão inseridos na programação cirúrgica. Após o procedimento, recebem alta no mesmo dia, já com consulta pós-operatória agendada para o dia seguinte.

“Com a execução deste projeto, os pacientes serão beneficiados com significativa redução no tempo para realização do tratamento curativo. Além de antecipar a realização das cirurgias, vamos ampliar a linha de cuidado ofertando a estes pacientes o colírio pós-operatório, essencial para o sucesso do tratamento”, explica o diretor-geral do AME-SA, Victor Chiavegato. A entrega do colírio no ato da alta hospitalar é uma iniciativa da Comissão de Humanização da unidade. “Desta forma, garantimos a eficácia do tratamento e humanizamos o serviço, com a oferta de mais qualidade e segurança aos pacientes”, finaliza.

A DOENÇA

A catarata é a doença que mais causa cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma das principais causas é o envelhecimento, que causa uma lesão ocular que deixa o cristalino dos olhos opaco. O único tratamento possível nestes casos é o cirúrgico. Normalmente a progressão é lenta e pode atingir primeiro um olho e depois o outro.

A realização da cirurgia de catarata é rápida, não causa sequelas e é feita com o uso de anestesia local. Na ocasião, o cirurgião realiza a substituição do cristalino danificado e é colocada uma lente artificial para recuperar a função perdida da visão.