AME Santo André expõe trabalho no 14º Congresso Paulista de Infectologia

O Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS) do Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André (AME-SA) apresentou trabalho científico no 14º Congresso Paulista de Infectologia, realizado entre os dias 28 e 31 de agosto no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A iniciativa contou com apoio da diretoria-geral da unidade, do Escritório de Qualidade e da coordenação de Enfermagem.

A apresentação ocorreu em formato de E-Pôster (pôster eletrônico), no dia 30 de agosto, sob o tema “Higienização das mãos: formação de um grupo educativo ‘Guardiões das Mãos’”. O trabalho foi avaliado pela gerente médica da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde do Hospital Sírio Libanês, Dra. Maura Salaroli, que parabenizou o serviço pela qualidade da apresentação e pelo conteúdo do trabalho.

A iniciativa possibilitou, através de encontros periódicos, ampliar a sensibilização dos profissionais quanto à importância da higienização das mãos como principal medida de controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRASs). A unidade formou multiplicadores para as suas áreas de atuação, por meio de abordagens e orientação sobre a prática de higienização adequada das mãos, com participação efetiva em campanhas educativas e inspeções setoriais.

“Ficamos muito satisfeitos com o reconhecimento do trabalho da nossa equipe, o que reforça nossa constante preocupação com a segurança e saúde dos nossos pacientes e colaboradores. Seguiremos estimulando, cada vez mais, a divulgação de boas práticas assistenciais da nossa unidade em eventos científicos regionais e nacionais”, disse o diretor-geral da unidade, Victor Chiavegato.

O congresso, organizado pela Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), se consolida como um dos mais importantes do Brasil no campo das doenças infecciosas, reunindo especialistas nacionais e internacionais para a discussão de avanços e desafios da infectologia.

Entre os temas abordados no evento estiveram as epidemias causadas por agentes emergentes e reemergentes, infecções por bactérias multirresistentes e o manejo de infecções em pacientes imunossuprimidos. Tópicos como HIV, hepatites virais, doenças tropicais e imunizações também integraram a pauta, proporcionando aos participantes acesso às melhores práticas e evidências científicas disponíveis.