AME Santo André e Hospital Mário Covas debatem cuidado em Oncologia

O Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André, ambos gerenciados pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, estão realizando encontros semanais para discussão de melhorias no cuidado ao paciente em tratamento contra o câncer. Por mês são atendidos, em média, 300 novos pacientes entre as duas unidades.

O trabalho teve início na primeira semana de julho. O quinto encontro entre as equipes ocorreu em 30 de julho e foi marcado pela visita dos gestores à sede do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), na Unidade Ambulatorial de Osasco. Na ocasião, os representantes dos serviços trocaram experiências, conheceram boas práticas aplicadas na especialidade e debateram melhorias na rede oncológica regional. O objetivo da mobilização é zerar a fila de espera por procedimentos oncológicos e exames nas duas unidades.

“Temos construído um vínculo construtivo de melhorias que se aplicam aos dois serviços. Nosso foco é aperfeiçoar continuamente a linha de cuidado e tratamento do paciente oncológico, com vistas à melhora da experiência do nosso paciente e na ampliação do acesso ao serviço”, explica o diretor-geral do AME Santo André, Victor Chiavegato.

Diretor-geral do HEMC, Dr. Adilson Cavalcante destaca a importância de ajustar continuamente o fluxo entre as duas unidades para que haja eficiência e aumento da resolutividade dos casos atendidos em parceria. “Trata-se de um serviço de ampla referência para a população do Grande ABC. Nossos pacientes dependem do alinhamento e da sinergia entre os processos que pactuamos nesta linha de cuidado. É uma pauta que sempre terá nossa irrestrita prioridade”, completa o diretor.

HISTÓRICO

Em 2022, o AME Santo André foi um dos cinco equipamentos selecionados pelo Governo do Estado para dar início ao programa ‘AME Oncologia’, junto às unidades de Taubaté, Itapetininga, Dracena e Mogi das Cruzes. Na prática, AMEs de todo o Estado passaram a oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer. Em razão desta demanda, no mesmo ano a unidade inaugurou seu moderno Centro de Oncologia, com espaço humanizado e ampliado para acompanhamento ambulatorial, consultas médicas e não médicas, além de sessões de quimioterapia.

Desde então, o AME Santo André passou a ser um braço de apoio do Hospital Estadual Mário Covas, atualmente referência na área de Oncologia para a população do Grande ABC. Os pacientes são encaminhados pelo Hospital, cujas vagas são reguladas pelo SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo).

O AME-SA tem capacidade operacional para realizar mais de 6,2 mil sessões de infusão (quimioterapia) e 18 mil consultas médicas e não médicas por ano. Já o plano terapêutico dos pacientes e o envio dos medicamentos ficam a cargo do HEMC que, mensalmente, realiza média de 1.700 sessões de quimioterapias, 1.400 radioterapias e 150 cirurgias oncológicas de médio e grande porte.