AME Santo André conquista acreditação de qualidade ‘ONA Nível 1’

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santo André receberá oficialmente nesta semana o certificado da Organização Nacional de Acreditação (ONA), instituição responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. Gerenciada pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, a unidade passou por diversas avaliações nos últimos meses e agora é acreditada ONA Nível 1, que avalia a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada, considerando os recursos disponíveis e sua complexidade. A cerimônia de entrega da acreditação será realizada na quinta-feira (21/03), às 12h, na própria unidade, com presenças de representantes da ONA, da Fundação do ABC e da Diretoria do AME-SA.

O reconhecimento contou com apoio da área de Qualidade da Mantenedora, que ofereceu suporte para atendimento às exigências da ONA e para adequação de protocolos assistenciais. Para obtenção desse nível é necessária a identificação de processos definidos, mapeados e padronizados; sistema de indicadores de segurança e qualidade; elaboração de plano de objetivos e metas organizacionais; identificação de riscos e definição de mecanismos de controle.

Com foco na segurança do paciente, o AME Santo André passou por avaliação minuciosa da equipe de avaliadores habilitada pela ONA, que buscou evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação em diversas áreas, entre as quais gestão organizacional, segurança na assistência e áreas de apoio. Atualmente, segundo a entidade, mais de 80% das instituições acreditadas no País adotam os padrões ONA.

A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor da saúde. A metodologia ONA acredita em diferentes níveis, o que permite auxiliar as organizações no desenvolvimento da segurança dos processos, na gestão integrada e na maturidade institucional. A certificação tem validade de dois anos.

“O AME Santo André precisou comprovar que atende aos padrões de qualidade definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente. A certificação é um marco importante e reflete o compromisso de nossa equipe com a excelência no cuidado. Ela nos motiva a continuar nossa jornada de melhorias contínuas, sempre com o foco no bem-estar e na segurança dos pacientes. Agradeço profundamente a todos os colaboradores pela dedicação e esforço. Juntos, estamos fazendo uma diferença significativa na vida das pessoas que atendemos, e essa acreditação é uma validação do trabalho e da dedicação de cada um de vocês”, afirma a diretora-geral do AME Santo André, Dra. Maria Odila Gomes Douglas.

REFERÊNCIA REGIONAL

Inaugurado em 2010 e gerido pela Fundação do ABC desde então, o AME Santo André oferece 18 especialidades médicas e duas não médicas, Nutrição e Fisioterapia, além de 23 tipos de exames. Também conta com Hospital Dia e realiza mais de 20 tipos de procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade. Anualmente o AME-SA realiza cerca de 93 mil consultas e atendimentos, além de 9,5 mil cirurgias e mais de 123 mil exames e procedimentos.

CENTRO ONCOLÓGICO

Em novembro de 2022 o AME Santo André deu um grande passo em direção ao aprimoramento de seu atendimento com a inauguração do Centro de Oncologia, ampliando a oferta de vagas na região e reforçando o compromisso da unidade com a saúde e o bem-estar da população.

O Centro Oncológico do AME Santo André é um exemplo prático do compromisso da unidade com a inovação e a excelência no atendimento. Com infraestrutura completa e equipe altamente especializada, os atendimentos ocorrem nas áreas de câncer de mama, colorretal e próstata, englobando sessões de quimioterapia, consultas oncológicas e exames. A unidade é um braço de apoio do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) – equipamento de saúde referência em Oncologia para a região do ABC Paulista, também sob gestão da FUABC. Os pacientes são encaminhados pelo Hospital, cujas vagas são reguladas pelo SIRESP – Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.