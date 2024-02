AME Santo André capacita equipe de Enfermagem na área de Suporte Básico de Vida

Divulgação

Administrado em uma parceria estratégica entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação do ABC, o Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André (AME-SA) realizou o treinamento de sua equipe de Enfermagem em primeiros socorros, dentro dos princípios de Basic Life Support (BLS) – em português, Suporte Básico de Vida. Foram treinados enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

O BLS é um curso essencialmente prático, que foca na capacitação dos profissionais de saúde para atendimentos emergenciais, destacando procedimentos como reanimação cardiopulmonar (RCP) e manejo de vias aéreas. O curso, ministrado por dois enfermeiros especializados e certificados como instrutores de BLS, proporcionou aos participantes a oportunidade de aprender e praticar técnicas essenciais para salvar vidas em situações de emergência.

Para garantir a eficácia do treinamento, foram utilizados bonecos de simulação fornecidos pelo Laboratório de Habilidades do Centro Universitário FMABC. Esses recursos permitiram uma experiência prática mais próxima da realidade, essencial para o aprimoramento das habilidades dos profissionais.

A formação ocorreu nos dias 9 e 18 de janeiro, em pequenos grupos, organizados de forma a não interferir no fluxo de atendimentos do local. “A partir do treinamento em BLS, o AME Santo André passou a contar com um time de resposta rápida para casos de emergência, que poderá ser acionado de imediato, sempre que necessário. Com a iniciativa, fortalecemos o compromisso com a excelência no atendimento, assegurando que a equipe de Enfermagem do AME-SA esteja preparada para responder prontamente a situações críticas, reforçando a segurança e o cuidado com os pacientes”, informa a diretora-geral da unidade, Dra. Maria Odila Gomes Douglas.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos pela Fundação do ABC e pelo Governo do Estado de São Paulo, demonstrando o compromisso com a educação permanente dos profissionais e a busca pelo aprimoramento constante, em benefício direto aos usuários do sistema de saúde.