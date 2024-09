AME Praia Grande e AME Santos realizam força-tarefa de cirurgias eletivas

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Santos e de Praia Grande, gerenciados pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, estão participando de uma força-tarefa de cirurgias eletivas para zerar a fila de procedimentos que não são consideradas de urgência, mas que já estavam programados. Juntas, as duas unidades realizarão até o fim de outubro 760 cirurgias de pequeno porte. Custeados via repasse da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os atendimentos tiveram início em julho.

Mais da metade dos procedimentos em andamento nos dois ambulatórios são de cirurgia de catarata, doença ocular que causa opacidade na visão. O número é de 510, ou 67% do total de atendimentos previstos para os dois serviços. As outras cirurgias são para correção de glaucoma, hidrocele e varicocele testicular, hemorroidectomia e remoção de pequenas lesões no olho, pálpebra e supercílios. Estão envolvidas nos atendimentos equipes médicas de oftalmologia, cirurgia geral e coloproctologia, além enfermeiros e técnicos.

Segundo pactuação com a SES, o AME Santos fará 474 cirurgias eletivas no período e a unidade de Praia Grande, 285. “Nosso objetivo é ajudar a diminuir o tempo de espera de pacientes com a oferta de atendimento resolutivo, eficiente e humanizado. São procedimentos considerados mais simples, mas esses problemas trazem desconfortos e reduzem a qualidade de vida da população”, disse o diretor-geral do AME-PG, Cassio Lopes.

Diretora-geral do AME Santos, Ariana Julião destaca os benefícios da iniciativa para os usuários e para a rede de saúde. “Essa é uma grande oportunidade para o paciente e para o sistema público de saúde. Do ponto de vista do paciente, conseguimos diminuir o tempo de espera e evitar o agravamento da doença. Já aos olhos do sistema público, o esforço ajuda a diminuir a sobrecarga nas filas e otimiza o uso dos recursos. O AME Santos participa da iniciativa com enorme satisfação, entendendo ser um ato extremamente eficiente para a promoção, bem-estar e qualidade de vida dos nossos pacientes”, pondera.

Lançados para ampliar o número de pacientes atendidos e oferecer mais qualidade de vida à população, os mutirões de cirurgias eletivas representam 30% do número total de cirurgias feitas no Estado, segundo dados da SES. Apenas em 2023, o Governo do Estado de São Paulo realizou mais de 745 mil cirurgias eletivas com apoio dos mutirões.