AME Praia Grande completa 15 anos e atinge 1,4 milhão de consultas e atendimentos

São 15 anos desde a entrega do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Praia Grande, em agosto de 2009, pelo então governador José Serra. Gerenciada pela Fundação do ABC desde a abertura, a unidade localizada no bairro Nova Mirim acumula expressivo volume de atendimentos à população, entre eles exames, consultas, cirurgias e procedimentos terapêuticos —, ratificando sua importância estratégica para a saúde pública dos moradores da Baixada Santista.

Ao todo, foram realizadas no período 1,4 milhão de consultas e atendimentos, 3,2 milhões de exames e procedimentos e cerca de 73 mil cirurgias. O último acordo assinado entre FUABC e Governo do Estado para a gestão clínica e administrativa da unidade foi firmado no ano passado, com validade de 5 anos. Trata-se do terceiro vínculo consolidado entre as partes desde 2009.

O AME-PG ocupa lugar de protagonismo na assistência de baixa e média complexidade para a população dos municípios de Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, São Vicente, Itanhaém, Pedro de Toledo, Itariri, Registro e Pariquera-Açu. A unidade é referência para mais de um milhão de moradores.

Ao todo são 16 especialidades médicas à disposição da população e cerca de 20 tipos de exames, além de pequenas cirurgias. No último ano, foram acrescidas três novas especialidades: Neurologia Infantil, Reumatologia e Cirurgia Plástica. O parque tecnológico também foi modernizado recentemente com a chegada de novos aparelhos de mamografia, ultrassom, endoscopia, colonoscopia e desfibriladores, entre outros.

“É um orgulho atingir números tão expressivos, ainda mais sob gestão da FUABC, que sempre nos apoiou nesta longa jornada. Nosso objetivo é continuar atingindo e superando as metas de gestão, alinhadas aos princípios de alta resolutividade, uso consciente de recursos públicos e atendimento humanizado. Estendo meu profundo agradecimento a todos os colaboradores, que diariamente se dedicam em busca das melhores práticas assistenciais e administrativas para entregarmos uma saúde de qualidade aos nossos pacientes”, disse o diretor-geral da unidade, Cassio Lopes.

Apenas em 2023, o AME-PG realizou 242 mil exames e procedimentos, 95 mil consultas e atendimentos e 9,4 mil cirurgias ambulatoriais.

CELEBRAÇÃO

Para comemorar os 15 anos, colaboradores diretos e indiretos participaram em 26 de julho de uma grande celebração que reuniu funcionários de todas as áreas. Houve sorteios de brindes, karaokê e bolo de parabéns à unidade.