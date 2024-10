AME Mulher completa um ano de funcionamento e realiza mais de 40 mil consultas

O primeiro Ambulatório Médico de Especialidade (AME) para atenção exclusiva à saúde feminina do estado completou um ano de funcionamento no mês de outubro. O AME Mulher, localizado no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, no Belenzinho, é uma iniciativa pioneira do Governo de São Paulo e Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em um ano, foram mais 25 mil consultas médicas, quase 15 mil consultas não médicas, 6 mil mamografias e cerca de 500 cirurgias de pequeno e médio porte.

O investimento inicial do AME Mulher foi de R$ 6,5 milhões e a unidade possui 17 consultórios e um espaço exclusivo para telemedicina. São quatro salas de apoio para equipe multiprofissional, duas salas para colposcopia, cinco salas para exames de imagem, um laboratório de coleta, uma sala de cardiotocografia, uma sala para vacinação, um consultório odontológico e um centro cirúrgico ambulatorial com duas salas de operação e três macas de recuperação pós-anestésica.

Durante o primeiro ano de funcionamento, o ambulatório realizou treinamentos, abertura de diferentes setores, ações de conscientização, implementação do contato eletrônico com puérperas, abertura do núcleo de prevenção a violência e criação de grupos de apoio, com o intuito de melhor atender as mulheres.

“A gente também mostrou a importância de termos uma sala direcionada às vítimas de violência para que elas possam ser melhor acolhidas. Temos psicóloga, assistente social e infectologista para que elas possam receber o tratamento necessário, além de aumentar as consultas de medicina e ecocardiograma fetal, para proporcionar um pré-natal de melhor qualidade”, conta Cynthia Parras, diretora Técnica de Saúde do AME.

Camilla Correia Parente Salmeron, médica responsável técnica do AME Mulher, assegura que além dos tratamentos, o ambulatório garante educação na área da saúde para as pacientes. “Um dos pilares para falar de saúde é mostrar para a paciente a importância da educação para que ela consiga entender a condição dela além do acesso ao médico ou exame. Ela precisa saber do todo e não só aquele caso, ou não só seguir uma orientação, mas entender a importância do autocuidado”, destaca.

A paciente Salene Moraes de Souza Vasconcelos foi uma das beneficiadas pelo serviço. “Eu vim para o AME encaminhada do posto de saúde, para fazer uma cirurgia. Na época, tive uma perda e fui direcionada para fazer tratamento psicológico aqui, o que me ajudou muito”, conta.

O atendimento é feito por uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas e psicólogos. O AME Mulher também reúne especialistas em medicina fetal, ampliando o acesso das gestantes a exames e a qualidade dos procedimentos de pré-natal.

A unidade oferece serviços terapêuticos e exames de apoio diagnóstico, como ultrassonografias e mamografias, além de cirurgias ambulatoriais como laqueaduras e histeroscopias. Todas as pacientes atendidas são encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com regulação via Central de Regulação (Cross).

Serviço

AME Mulher

Localização: Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros

Endereço: Av. Celso Garcia, 2477 – Belenzinho, São Paulo–SP

Horário de funcionamento: das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira