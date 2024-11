Ambev vai direcionar R$ 40 milhões para brasileiros que possuem projetos que valorizam a cultura brasileira

A Ambev chega aos seus 25 anos de vida e mais de 170 anos de história celebrando suas raízes brasileiras e vai abrir oportunidades para o crescimento de projetos provenientes às leis de incentivo que valorizem a diversidade cultural. O “Edital Ambev Brasilidades”, lançado nesta terça-feira (5), a companhia proprietária de marcas como Brahma, Budweiser, Beck’s, Guaraná e Beats, destinará R$40 milhões a projetos em diferentes áreas da cultura e do esporte em todas as regiões do país.

Com marcas que cruzam gerações e estão na memória dos brasileiros, a companhia dá início à comemoração do seu aniversário abrindo novas perspectivas para projetos que representam a brasilidade na arte, dança, gastronomia, audiovisual, esporte e outras frentes culturais. A iniciativa é parte da jornada de impacto positivo que a Ambev vem construindo ao longo do tempo com ações de apoio à sociedade.

“Temos orgulho de estar presente nas maiores conquistas e festividades brasileiras. Mas nossa contribuição para a sociedade vai muito além. Nosso grande foco é provocar mudanças relevantes e estruturais, impulsionar as pessoas e direcionar o país numa direção próspera. E isso também passa pela valorização da cultura e do esporte”, reforça Leandro Mendonça, Diretor de Eventos e Experiências da Ambev.

Entre os critérios de seleção, está a necessidade de que os projetos inscritos garantam a mobilidade social dos profissionais participantes, com desenvolvimento técnico e geração de renda. Capacitação e conexões dentro do mercado também são pré-requisitos que devem ser seguidos pelas instituições e estão em linha com o compromisso de inclusão produtiva da Ambev.

Inscrições do “Edital Brasilidades Ambev”

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas, entre 5 de novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025. As instituições terão a oportunidade de acompanhar todo o processo de escolha e as orientações diretamente pela plataforma. Os projetos inscritos devem ser aprovados dentro da lei regulamentar de incentivo e assim passarão pelo crivo da Ambev, levando em consideração os critérios estabelecidos na publicação.