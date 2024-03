Amazônia no SXSW 2024: Bioeconomia será destaque entre os principais temas do festival

A cidade de Austin, nos Estados Unidos, vai sediar a edição 2024 do South by Southwest (SXSW), um dos maiores festivais de inovação e criatividade do mundo, que neste ano acontece entre os dias 8 e 16 de março. O evento reúne visionários, criativos digitais e líderes de diversas indústrias globais que consomem conteúdo e integram importantes discussões que vão moldar o futuro da sociedade.

Tradicionalmente, o Brasil se destaca por sua forte audiência, com um volume expressivo de brasileiros que a cada ano participam do encontro de inovação. Neste ano, o país se destaca não somente como a maior delegação internacional do SXSW – que deve ultrapassar mais de 2.300 brasileiros em 2024 – mas também no aumento da presença de marcas brasileiras no palco, que também cresceu significativamente nos últimos seis anos.

Uma das razões para esse crescimento é o trabalho da Flow܂Ers, empresa liderada por Wal Flor que, desde 2018, trabalha junto ao festival para levar marcas brasileiras para o palco do evento. “Quando fui pela primeira vez para o SXSW, os organizadores me disseram que estavam felizes com a participação do Brasil na audiência, mas sentiam falta da criatividade do país no palco”, conta a empresária.

A partir dessa provocação, Wal desenvolveu uma iniciativa que foi responsável por levar ao ao palco do evento, ao longo das edições, marcas como Natura, Embraer, Sabesp, Ambev e Governo do Estado de São Paulo. “Todas estiveram lá com o mesmo propósito de compartilhar com o mundo como o Brasil está lidando com os grandes desafios globais de forma criativa e inovadora”, ressalta.

Inovação a partir da regeneração

Para Wal, na era da Inteligência Artificial, a criatividade do Brasil pode fazer a diferença para encontrar soluções para regenerar o planeta. E é sobre inovação a partir da regeneração que a Natura irá falar neste ano no SXSW, juntamente com a líder indígena Txai Suruí e ativista americana Colette Pichon Battle, além da diretora de sustentabilidade, Angela Pinhatti, no próximo dia 13, dialogando sobre como prosperar na Amazônia.

As participantes irão mostrar como o uso da biodiversidade, da ciência, da tecnologia e do conhecimento ancestral dos povos da floresta podem preservar, proteger e potencializar a força do ecossistema ambiental mais importante da Terra – não em 2030 ou em 2050, mas agora.

Mentoria

Além de organizar a participação da Natura e outras ativações em Austin, Wal Flor está mais uma vez na programação oficial do evento, desta vez como mentora na trilha Government & Civic Engagement, além de mediar sessão na São Paulo Experience.

A Flow܂Ers também está testando junto com os curadores do festival, uma nova ferramenta de IA para fazer curadoria de conteúdo para os participantes. “O SXSW é muito inspirador e poder participar da comunidade que cria conteúdo e novas soluções para o festival é um privilégio”, conclui Wal Flor.

Sobre a Flow܂Ers

Um hub de soluções para regenerar o planeta de forma inovadora e criativa que há 19 anos atua para inspirar organizações a promoverem impacto positivo na sociedade e meio ambiente. Entre seus principais clientes, destacam-se Natura, Afya, Uber, Cogna, XP, Bayer, além de parceiras estratégicas com governo e ONGs.

Serviço: SXSW 2024

08 a 16 de março

Austin, Texas, Estados Unidos

Saiba mais neste link

Bioeconomy: Thriving in the Amazon Rainforest

Speakers: Angela Pinhati (Natura), Txai Suruí (líder indígena e ativista brasileira) e Colette Pitchon Batte (advogada americana e ativista pela justiça climática)

Data: 13 de março

Horário: 16h às 17h

Local: Hilton Austin Downtown, salão B