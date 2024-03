Amazonas conquista o título da 1ª Divisão sub-18 masculina do CBS

Título para o Amazonas na 1ª Divisão sub-18 masculina do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS). A competição foi realizada no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema (RJ). A medalha de ouro foi conquistada em uma disputada final contra o Pará, decidida apenas em disputa de cinco sets: (25/20), (15/25), (25/18), (24/26) e (15/13).

O terceiro lugar ficou com o Mato Grosso, que venceu o Distrito Federal por 3 sets a 1 (17/25, 25/20, 25/16 e 27/25). As três seleções medalhistas garantiram vaga na Divisão Especial de 2025. Já Bahia, Goiás e Alagoas vão disputar a Segunda Divisão.

O evento contou com uma série de ações da CBV voltadas para o desenvolvimento de atletas e técnicos. No “Mentalidade Vencedora”, que conta com a participação de craques de diversas gerações, o convidado foi o campeão olímpico Dante. “O CT de Saquarema é uma referência do voleibol mundial, uma concentração de respeito. Aqui os talentos nascem e se desenvolvem. Falar com atletas da base é importante para dar um direcionamento. Quero servir como referência para essa turma que está chegando”, diz Dante. A competição contou também com palestras do técnico Ricardo Picinin e do analista de desempenho Tiago Mizael.