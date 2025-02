Amazon registra crescimento expressivo no quarto trimestre de 2024

A Amazon.com, Inc. anunciou resultados financeiros impressionantes para o quarto trimestre de 2024, reportando um lucro líquido de US$ 20 bilhões, refletindo um aumento significativo de 88,25% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro por ação diluído alcançou US$ 1,86, um crescimento substancial em comparação com os US$ 1,00 registrados no quarto trimestre de 2023.

As receitas da gigante do comércio eletrônico também apresentaram um desempenho robusto, totalizando US$ 187,8 bilhões, um avanço de 10,49% em relação ao ano anterior. As expectativas dos analistas da FactSet eram de que a empresa apresentasse um lucro por ação de US$ 1,49 e receitas de aproximadamente US$ 187,3 bilhões.

Em uma carta aos acionistas, o CEO Andy Jassy destacou o sucesso das vendas durante a temporada natalina: “A época de compras de Natal foi a mais bem-sucedida para a Amazon e agradecemos o apoio dos nossos clientes e parceiros de vendas”.

No acumulado do ano de 2024, a Amazon registrou um lucro líquido total de US$ 59,24 bilhões, quase o dobro do resultado obtido em 2023, que foi de US$ 30,42 bilhões. O lucro por ação também cresceu consideravelmente, passando de US$ 2,90 para US$ 5,53. As receitas anuais somaram US$ 638 bilhões, refletindo uma alta de 11% em comparação ao ano anterior.

No quarto trimestre isoladamente, o lucro operacional da empresa alcançou US$ 21,2 bilhões, uma melhora em relação aos US$ 13,2 bilhões do mesmo trimestre em 2023. Para o ano completo, o lucro operacional totalizou US$ 68,6 bilhões, comparado a US$ 38,8 bilhões no ano anterior.

Para o primeiro trimestre de 2025, a Amazon projeta receitas entre US$ 151 bilhões e US$ 155,5 bilhões. A companhia antecipou um impacto negativo relevante devido a taxas de câmbio que pode chegar a aproximadamente US$ 2,1 bilhões. A expectativa para o lucro operacional varia entre US$ 14 bilhões e US$ 18 bilhões, ligeiramente inferior ao lucro operacional de US$ 15,3 bilhões reportado no mesmo período do ano passado.

No mercado financeiro nesta quinta-feira (data), as ações da Amazon enfrentaram uma queda de 2,86% no pós-mercado da Nasdaq em Nova York. Durante o pregão regular, as ações haviam subido 1,13%, demonstrando volatilidade nas reações dos investidores às recentes divulgações financeiras.