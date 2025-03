Amazon lança Alexa+, nova assistente com inteligência artificial

A Amazon anunciou recentemente uma nova versão da sua assistente virtual: a Alexa+. O principal diferencial é a integração da Alexa com a inteligência artificial (IA) generativa. A inovação promete aprimorar a interação entre usuários e dispositivos, proporcionando uma experiência mais comunicativa, inteligente e personalizada. E além de compreender e produzir respostas mais complexas com linguagem natural, a Alexa+ também ganhou habilidades para executar tarefas online.

Como funciona a Alexa+ e quais as suas novidades?

A Alexa+ é baseada em diferentes modelos de linguagem de grande escala (LLMs) disponíveis no Amazon Bedrock, o serviço da Amazon Web Services (AWS) que oferece acesso a IAs generativas. Dessa maneira, a Alexa+ entra no mercado cada vez maior de inteligências artificiais generativas capazes de atender a comandos complexos.

De acordo com a companhia, a assistente também conta com um conceito chamado de “especialistas” que reúne grupos de sistemas, recursos e APIs para executar tipos específicos de tarefas. Isso significa que a nova Alexa consegue utilizar essa integração para executar tarefas como pesquisar por músicas na Amazon Music, Spotify e Apple Music; fazer compras de supermercado na Amazon Fresh e Whole Foods Market; pedir delivery no Uber Eats ou ainda avisar ao usuário quando os ingressos que estiver interessado estão à venda no Ticketmaster.

Outro conceito de IA que a Alexa+ traz são as capacidades presentes nos agentes de inteligência artificial. Essa tecnologia permite que a Alexa navegue pela internet de forma independente e execute tarefas antes realizadas manualmente pelo usuário. Desse modo, ela poderia pesquisar por um prestador de serviços para providenciar um reparo em casa, por exemplo. Inclusive, a assistente pode ser até mesmo ser proativa e fornecer sugestões relevantes, como avisar quando um item desejado está em promoção.

A personalização é uma característica da Alexa+ destacada pela Amazon. Segundo a empresa, a plataforma pode “memorizar” informações, hábitos e preferências ao longo do tempo para personalizar as tarefas e tornar as suas respostas mais úteis. Por exemplo, se o usuário já disse à assistente que é vegetariano, ela poderá lembrar disso ao sugerir um restaurante.

Além dos dispositivos atuais que possuem a assistente virtual, também será possível acessar a Alexa+ em um novo aplicativo disponível nas lojas de apps do Google e da Apple e por meio do navegador em Alexa.com. A integração em diferentes aparelhos possibilita que a plataforma dê continuidade a uma conversa em vários lugares. Dessa maneira, pode-se iniciar uma interação no dispositivo Echo e depois continuá-la no smartphone, por exemplo.

A Amazon também divulgou que os usuários poderão compartilhar documentos, fotos, e-mails, mensagens, entre outros arquivos com a Alexa+. Isso permitirá que a assistente analise esses conteúdos e efetue tarefas baseadas neles, incluindo fazer resumos, marcar lembretes, destacar pontos importantes e muito mais.

No primeiro momento, a Alexa+ começará a ser liberada nos Estados Unidos nos próximos meses, sendo compatível com os dispositivos Echos mais recentes: Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Show 15 e Echo Show 21. A novidade custa US$ 19,99 por mês, mas estará disponível gratuitamente para os assinantes do Amazon Prime.

