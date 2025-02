Amazon lança Alexa+ com foco em conversação natural e personalização

A Amazon apresentou, na última quarta-feira (26), uma versão inovadora de seu assistente virtual, a Alexa+, que promete transformar a interação do usuário com a tecnologia através de um sistema de conversação mais natural e personalizado. A nova proposta, impulsionada por inteligência artificial generativa, visa diferenciar a empresa em um mercado competitivo de assistentes digitais.

De acordo com a gigante do comércio eletrônico, o Alexa+ permitirá que os usuários mantenham diálogos fluídos e naturais com o assistente, adaptando-se ao longo do tempo às preferências e rotinas diárias de cada cliente. Panos Panay, vice-presidente sênior da Amazon e responsável pela linha de dispositivos, destacou em evento realizado em Nova York que “a nova Alexa compreende quase todos os aspectos da vida dos usuários”, ressaltando ainda sua capacidade de auxiliar na organização de agendas e no controle de dispositivos inteligentes em casa.

Os serviços do Alexa+ estarão disponíveis por um valor mensal de US$ 19,99 ou gratuitamente para assinantes do Prime, cujo custo é de US$ 14,99. Essa estratégia pode impulsionar a adesão ao programa Prime, aumentando a base de clientes da Amazon.

Com essa nova versão do assistente, a Amazon busca equiparar-se a concorrentes como Google, Meta e Microsoft, que já incorporam inteligência artificial generativa em seus produtos. Nos últimos anos, a companhia tem investido na expansão de suas ofertas em IA para empresas através da Amazon Web Services e fez um investimento estratégico significativo na startup Anthropic, visando avançar em modelos de IA.

A Alexa+, cuja criação foi anunciada há mais de um ano e meio após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, enfrentou desafios técnicos durante seu desenvolvimento. As equipes responsáveis relataram problemas com tempos de resposta lentos e respostas imprecisas. Para superar essas dificuldades, o novo serviço utilizará uma variedade de modelos de linguagem avançados, incluindo o Claude da Anthropic e um sistema interno conhecido como Nova.

Além disso, a Amazon introduziu um site dedicado à Alexa e um novo aplicativo móvel para aprimorar ainda mais a experiência do usuário. O lançamento do Alexa+ marca uma nova etapa na evolução do assistente digital da empresa, que foi apresentado ao público pela primeira vez há mais de dez anos no dispositivo Echo. Desde então, mais de 500 milhões de dispositivos com Alexa foram vendidos.

Embora a Amazon não tenha revelado se as operações relacionadas à Alexa são lucrativas, executivos demonstraram as novas capacidades do assistente durante o evento. Entre as funções apresentadas estão agendamentos de serviços, reservas em restaurantes e até pedidos para transporte via Uber. Além disso, foi mostrada a habilidade da Alexa em processar documentos e imagens carregadas pelos usuários.

Panos Panay também reconheceu que apesar das melhorias, algumas limitações ainda persistem na nova versão. “Os usuários podem ouvir ocasionalmente a resposta ‘desculpe, não entendi bem isso'”, comentou ele. O executivo concluiu afirmando que “a Alexa possui um legado construído ao longo de dez anos baseado em confiança e transparência”, prometendo que esses princípios permanecerão intactos com a chegada do Alexa+.