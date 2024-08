Amanda Ferber e Quintino Facci propõem sofisticação e aconchego em projeto da Greystar

Uma inspiração nas alturas. Essa foi a premissa do desafio proposto aos arquitetos Amanda Ferber e Quintino Facci pela Greystar, incorporadora e gestora imobiliária global, ao convidá-los para participar de um novo projeto da empresa: fazer a curadoria de móveis e objetos para uma das penthouses do Ayra Pinheiros, com 164 m², até então disponível para locação. Trata-se do primeiro empreendimento já entregue de uma série de novidades da empresa no Brasil que vêm por aí, em São Paulo.

A ideia era decorar a unidade de modo a traduzir o lifestyle da marca Ayra, aproveitando ao máximo o espaço que já contava com marcenaria, eletrodomésticos – como todos os apartamentos do empreendimento -, além de design elegante, terraço espaçoso e uma vista deslumbrante da cidade. “Nossa missão era trabalhar uma planta que fosse funcional e que atendesse o estilo do cliente, o morador de Pinheiros”, conta Facci.

Amanda Ferber e Quintino Facci (Divulgação)

Desde o início, eles buscaram marcas com as quais já tinham uma boa relação e que topassem participar do projeto, e que deveriam ter mobiliário e objetos em seu acervo para pronta entrega para figurarem durante o período de exposição do decorado. E opções cujas proporções, cores e estilos ainda se encaixassem na proposta.

“Não podíamos planejar do zero, então o layout já ditava um pouco o que poderia ser usado, como também havia o ‘mood‘ da unidade, que seguia a proposta do Ayra, trazendo um conceito mais urbano, jovial e descolado”, explica Amanda, que atualmente é moradora do edifício. Os arquitetos tiveram de partir de uma nova concepção de tons, definida na paleta aplicada à penthouse.

Composição com parceiros

No projeto, o living, a sala de jantar e as três suítes (incluindo a suíte master) receberam produtos das marcas Grecco e Carbono Design, tais como sofá, camas e mesas de cabeceira. Os tapetes utilizados no apartamento foram da By Kamy. “A ideia era usar tons claros e texturas confortáveis para trazer aconchego ao ambiente”, destaca Quintino.

Na varanda foram colocados puffs, mesinhas laterais e um tacho, todos mobiliários da Ecoflame Garden – especializada em produtos para áreas externas, dispostos de maneira a melhor contemplar a vista do local.

“O enxoval das suítes também foi muito importante, pois conferiu aos espaços aconchego e um ar de casa, em contraponto ao visual mais urbano do apartamento. Tudo impecável”, complementa Amanda, que ainda elogia a Linea Home, que disponibilizou todas as peças e ainda realizou a preparação das camas, deixando tudo pronto para a visitação.

A decoração contou ainda com obras de arte expostas por todo o apartamento, todas de autoria ou curadoria da artista Sônia Carvalho. De acordo com os arquitetos, elas trouxeram mais vivacidade e pontos de cor para contrabalançar com as paredes brancas.

Produção ‘quase de novela’

O maior desafio apontado por Quintino e Amanda para decorar a unidade foi a pesquisa e curadoria de objetos para compor os ambientes. A disposição em detalhes, no final, foi resultado de um acervo montado com itens pessoais dos arquitetos e objetos garimpados de outras unidades decoradas do Ayra Pinheiros. “Foi quase um trabalho de produção artística, de cenografia. Mas, que no final deu tudo muito certo”, brincam.

Sobre o Ayra

O Ayra é uma marca totalmente brasileira, criada e operada pela Greystar, que visa trazer ao país um novo conceito de qualidade de vida para o aluguel de médio e longo prazos. A empresa desenvolve e gerencia empreendimentos de alto padrão para locação entre três e 12 meses de duração, renováveis, com serviços premium incluídos e áreas comuns voltadas ao bem-estar e experiência de todos os residentes. Outros sete projetos da marca em andamento, localizados também em bairros nobres da capital paulista, com previsão de lançamento para os próximos anos.

Greystar no Brasil

A Greystar é líder global no mercado americano e está, atualmente, em 227 mercados. A incorporadora e gestora imobiliária chegou ao país já com oito projetos em andamento na capital paulista, voltados ao público de alto padrão. Ao todo, o aporte de recursos em todos esses empreendimentos supera os R$ 1,8 bilhão, com a participação de players reconhecidos no mercado nacional, como a Cyrela e a SKR.