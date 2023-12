Amanda Carneiro fala sobre o ofício de curadora de arte em novo episódio da série Cada Voz

No dia 11 de dezembro, vai ao ar o penúltimo episódio da nova temporada de Cada Voz, série da Enciclopédia Itaú Cultural, com direção do fotógrafo Marcus Leoni. Desta vez, a entrevista é com a curadora de arte paulistana, Amanda Carneiro. Ela mostra seu olhar sempre aberto para captar as particularidades das obras artísticas e das maneiras diversas de se relacionar com o mundo. Para assistir, basta acessar enciclopedia.itaucultural.org.br.

Para Amanda, a curadoria e a pesquisa estão intrinsecamente ligadas em uma tentativa de explicar o mundo por meio dos trabalhos artísticos. Sobre a profissão, define ser dedicada a compreender, absorver e interpretar, captar minúcias, detalhes, coisas não óbvias. Segundo ela, é um tipo de sensibilidade de quem observa, atenta, mas permeável também, que se deixa transformar, se questionar, além realizar pesquisas a fundo, que, segundo afirma, é a parte mais facilmente associada ao ofício.

“Me parece estranho ser uma pessoa que faz curadoria sem se deixar impactar ou se transformar com o fazer artístico”, diz. “O curador aprende com arte. Ele não faz arte, aprende com ela. Acho que essa é a maior delícia desse trabalho.”

Natural da cidade de São Paulo e nascida em 1985, Amanda é pesquisadora, curadora e educadora. Seus escritos e projetos abordam os trânsitos culturais, estéticos e discursivos que permeiam as produções artísticas a partir de perspectivas pós-coloniais e decoloniais, observando, por meio das diferentes vozes de resistência ao sistema colonial, as intersecções entre arte e os debates sociais.