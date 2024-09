Amanda Bispo realiza sua campanha chamando o povo à luta por moradia digna

Com campanha porta-a-porta, Amanda Bispo, candidata a prefeitura de Mauá pela Unidade Popular pelo Socialismo (UP), realiza visita a apoiadores em Itapeva nesta sexta-feira, onde deixou materiais de campanha e reafirmou o seu compromisso com a luta em defesa da moradia digna.

Com campanha nos bairros mais precários da cidade, a militância da UP tem convocado os moradores a participarem da luta por moradia, denunciando o déficit habitacional de mais de 30 mil pessoas na cidade. Um dos movimentos que fazem parte da Unidade Popular é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), e duas das lideranças do movimento são candidatos a vereadores pela UP, João Abreu e Selma Almeida.

João Abreu, coordenador do movimento afirma na visita em Itapeva “não dá mais pra viver com esse salário mínimo e a escravidão do aluguel, que consome mais da metade do nosso salário. Por isso, uma das principais propostas que temos é transformar os imóveis e terrenos abandonados em moradias populares”.

Com agenda de campanha focada em mobilizações sociais, as candidatas da UP ainda convocam a militância para ato que será realizado dia 28, dia de luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe, na Av Paulista, a partir das 15h, com ônibus que sairá da praça do relógio às 13h.