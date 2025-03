Alzheimer: mitos e verdades sobre a doença que mais cresce no mundo

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência no mundo, sendo que aproximadamente 70% dos casos são decorrentes do Alzheimer. Até 2050, essa estimativa pode triplicar, chegando a 152 milhões de pessoas diagnosticadas com demência.

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, há cerca de 1,2 milhão de pessoas com Alzheimer, número que pode saltar para 5,7 milhões até 2050, um aumento de 206%.

A população idosa do Brasil também está em ascensão. Atualmente, o país conta com 32 milhões de pessoas acima dos 60 anos, mas esse número pode dobrar até 2050, ultrapassando 60 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Diante desse cenário, muitos mitos cercam a doença e podem dificultar o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O neurologista Dr. Edson Issamu Yokoo, da rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece o que é verdade e o que é mito sobre o Alzheimer.

1. O Alzheimer pode ser hereditário?

Sim. “Ter casos da doença na família pode aumentar o risco, mas isso não significa que a pessoa necessariamente desenvolverá Alzheimer. Apenas um pequeno percentual dos casos está ligado a mutações genéticas raras”, explica o Dr. Yokoo.

2. Esquecimentos frequentes indicam Alzheimer?

Mito. “Esquecer onde deixou as chaves ou um nome ocasionalmente não é preocupante. O problema é quando esses esquecimentos afetam atividades do dia a dia, como esquecer compromissos importantes ou não reconhecer familiares”, alerta o neurologista.

3. É uma doença que afeta apenas idosos?

Mito. “Embora o maior fator de risco seja a idade, existe a forma precoce do Alzheimer, que pode afetar pessoas com menos de 60 anos. Nesses casos, é importante um diagnóstico preciso para diferenciar de outras condições neurológicas”, diz o especialista.

4. A doença atinge mais as mulheres?

Verdade. “As mulheres vivem mais que os homens e isso aumenta as chances de desenvolver Alzheimer, mas fatores hormonais e genéticos também podem influenciar na maior prevalência da doença entre elas”, comenta o Dr. Yokoo.

5. Não existe cura para o Alzheimer?

Verdade. “Infelizmente, ainda não há cura para a doença, mas os tratamentos disponíveis podem retardar sua progressão e melhorar a qualidade de vida do paciente”, ressalta o neurologista.

6. O Alzheimer prejudica apenas o cérebro?

Mito. “Além dos impactos na memória e cognição, a doença pode afetar a coordenação motora, a fala e até a deglutição em estágios avançados, exigindo cuidados multidisciplinares”, afirma o especialista.

O que fazer ao perceber sinais de Alzheimer?

O diagnóstico precoce é essencial para garantir um tratamento mais eficaz e uma melhor qualidade de vida ao paciente. “Os primeiros sinais incluem esquecimentos frequentes, dificuldade em executar tarefas cotidianas, mudanças de comportamento e desorientação no tempo e no espaço. Caso esses sintomas sejam percebidos, é fundamental procurar um neurologista ou geriatra para avaliação clínica e exames complementares”, orienta o Dr. Yokoo.

Além disso, o suporte familiar e o acompanhamento de profissionais, como terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, podem ajudar a retardar a progressão da doença e garantir mais autonomia ao paciente.