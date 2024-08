Alvo do São Paulo foi titular em rebaixamentos no Grêmio e na Itália

Ruan Tressoldi, zagueiro que está próximo de fechar com o São Paulo, acumula uma marca negativa em sua carreira.

Ruan participou de campanhas de rebaixamento nos dois clubes que defendeu. O zagueiro de 25 anos foi revelado pelo Grêmio e deixou o Tricolor Gaúcho bo fim de 2021, ano de queda para a Série B. Ele se transferiu ao Sassuolo, clube rebaixado na última temporada após 11 anos na elite do futebol italiano.

O zagueiro atuou com frequência nas duas campanhas. Ruan disputou 23 jogos pelo Grêmio no Brasileirão de 2021, 19 deles na escalação inicial — incluindo a partida contra o Atlético-MG, que sacramentou a queda. Na última temporada com o Sassuolo participou de 26 partidas, sendo peça na rotação da segunda defesa mais vazada do Italiano, com 75 gols sofridos em 38 rodadas.

O brasileiro se destaca principalmente em interceptações. Segundo dados do portal FBRef, Ruan intercepta 1,42 bola a cada 90 minutos, índice que o coloca entre os 20% de melhores zagueiros no quesito dentro das cinco principais ligas europeias. Ele ganhou 55% das divididas e dos duelos aéreos que disputou no último Campeonato Italiano.

Ruan cometeu um pênalti por temporada no Sassuolo. Pela medição da base de estatísticas Sofascore, o defensor brasileiro cometeu quatro erros que levaram ao gol em seu período na Itália.

O defensor ainda não balançou as redes em 118 jogos. Também não há registros de assistências ao longo de sua carreira profissional.

VAI PARA O SÃO PAULO?

Carlos Belmonte, diretor de futebol, tratou o negócio como certo. Em entrevista nesta terça (13) ao De Primeira, do UOL, o dirigente mencionou a chegada do zagueiro

Nesta janela estamos fazendo ajustes. Trouxemos o Ruan pela venda do Diego Carlos Belmonte, ao De Primeira

O São Paulo busca um ano de empréstimo com opção de compra. O zagueiro também despertou interesse de clubes de Portugal e da Espanha.