Alvo de sondagens, Arias não crava permanência no Fluminense

O meia John Arias celebrou o fato de disputar o primeiro Mundial de Clubes na carreira com a camisa do Fluminense, mas indicou que a permanência no clube para a próxima temporada pode estar em xeque.

Arias concedeu coletiva no treino do time tricolor nesta sexta-feira (15), em Jeddah, na Arábia Saudita, e foi questionado sobre mercado e permanência nas Laranjeiras.

O colombiano se disse feliz no Fluminense, mas salientou que “futebol é um esporte que muda muito”. O jogador tem contrato até 2026 —o vínculo foi renovado em janeiro.

“Tenho contrato aqui até 2026, mas estamos próximo de uma janela. O futebol é um esporte que muda muito. Estou, claramente, feliz no Fluminense, mas não gosto de prometer coisas. Tenho contrato e acho que não seria respeitoso falar outra coisa. Só Deus sabe o que vai acontecer na frente. Estou feliz aqui, e vou tentar desfrutar o máximo possível deste Mundial, do dia a dia”, disse.

Arias chegou ao Fluminense em 2021. Após os primeiros meses com oscilação, conseguiu engrenar, ganhou espaço no time e caiu nas graças da torcida.

O jogador foi alvo de sondagem do Zenit, da Rússia, recentemente. O assunto, na ocasião, não ganhou novos capítulos devido à reta final da Libertadores

Desde o ano passado, destacou-se em dupla com o atacante argentino Cano. Pelo Tricolor, são 142 jogos, com 28 gols, segundo o “Fluzao.info”

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes será na segunda-feira (18). A equipe de Fernando Diniz vai enfrentar o vencedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita.