Alvaro Xaro é eleito o maior influenciador do Brasil

Em uma das iniciativas mais impactantes no universo digital, a revista CARAS realizou uma extensa pesquisa com jovens de até 25 anos para identificar os influenciadores mais queridos e seguidos do país. A ação, intitulada “CARAS Criadores de Conteúdo”, contou com um público engajado e votante, destacando os 60 nomes mais populares entre os jovens brasileiros.

Álvaro conquistou o primeiro lugar, se destacando no topo do ranking, eleito o principal influenciador digital da nova geração. O reconhecimento é ainda mais notável por colocá-lo à frente de alguns dos maiores nomes da influência digital no Brasil, incluindo Virginia Fonseca, que obteve o terceiro lugar, e Carlinhos Maia, que ficou em quinto lugar. Esta conquista reflete o impacto de Alvaro junto ao público jovem, que valoriza sua criatividade e conexão direta com o público.

O resultado deste projeto trará uma edição especial da revista CARAS impressa, onde Alvaro Xaro e os demais influenciadores eleitos estarão em destaque. Esta edição histórica promete celebrar o talento e a popularidade de quem está moldando o cenário digital do país, trazendo entrevistas exclusivas, fotos e insights de cada um dos Top 10 influenciadores.

Sobre Álvaro Xaro

Álvaro Xaro, conhecido como Alvxaro, é um dos influenciadores mais expressivos da atualidade. Alagoano de 25 anos, ele se destaca por seu carisma e humor espontâneo, conquistando o público por sua criatividade e autenticidade, é hoje um dos principais nomes entre os influenciadores digitais brasileiros. Reconhecido por suas conexões com o público jovem, conquistou um lugar de destaque nas redes sociais e se firmou com um nome importante na criação de conteúdo de entretenimento.

Com uma audiência que ultrapassa 14 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões no TikTok, Alvxaro encanta diariamente seu público com postagens que refletem seu cotidiano, bastidores de projetos e sua maneira única de abordar situações do dia a dia. Alvxaro iniciou sua trajetória em redes sociais como o Instagram, mas ganhou visibilidade de forma massiva com a explosão do TikTok, onde seus vídeos de humor e colaborações com outros criadores se destacaram se tornando virais.

Em seu projeto atual, Alvaro está à frente do programa de competição culinária “PodDelas”, que vai ao ar aos domingos ao meio-dia no YouTube. Na atração, o influenciador recebe um convidado semanalmente, onde, com a orientação de um chef profissional, ele e o convidado tentam recriar receitas no melhor estilo “faça você mesmo” com uma dose de humor e descontração. O programa já se consolidou entre os preferidos do público, trazendo um formato inovador e leve que garante momentos de diversão para toda a família.