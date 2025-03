Álvaro Medeiros conquista o seu primeiro título Internacional

O piloto brasiliense, Álvaro Medeiros, de apenas 9 anos de idade, conquistou seu primeiro título internacional ao se consagrar campeão do Florida Winter Tour Rok Cup USA, neste domingo (23), na categoria Micro. A jornada de Medeiros até o título foi marcada pela regularidade nas três etapas da competição.

Na primeira etapa, em janeiro, ele alcançou a vitória. Em fevereiro, na segunda rodada, Álvaro Medeiros manteve a liderança ao garantir o segundo lugar. E na corrida final, disputada no Texas, neste domingo, a segunda posição consolidou o seu lugar no topo da classificação.

A evolução de Álvaro Medeiros como piloto é um testemunho do trabalho de sua equipe de suporte. Desde 2021, o chefe de equipe e coach Alex Grigoletto e o telemetrista Jeison Teixeira têm se dedicado ao desenvolvimento das técnicas de pilotagem de Medeiros, que foram cruciais para o crescimento do piloto e sua recente vitória internacional.

Este título é um marco significativo na carreira de Álvaro Medeiros, que garantiu ao piloto a vaga no Mundial Rok Cup e no evento anual em Las Vegas, no segundo semestre de 2025. Portas abertas para novos desafios e oportunidades ao jovem piloto.