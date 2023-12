Álvaro expõe realidade de Maceió e chama atenção na Web

Álvaro Xaro sempre traz leveza e muito humor em seu conteúdo na internet, o influenciador digital, que somente no Instagram acumula mais de 12,5 milhões de seguidores, sabe bem da responsabilidade social de uma figura pública. “Sei que é difícil me levar a sério, mas Maceió vai afundar”, comentou ao expor o caso de cinco bairros da cidade onde nasceu e mora até hoje com sua família. “Pinheiro”, “Mutange”, “Bom Parto”, “Bebedouro” e uma parte do “Farol” precisaram ser evacuados nos últimos cinco anos, quando os moradores locais sentiram constantes tremores e observaram o surgimento de grandes rachaduras nas casas e prédios. Confira o vídeo: https://www.instagram.com/p/C0XPta9J4x_/

Em 2021, foi descoberto que devido a grande extração de sal gema na lagoa do “Mundaú” comprometeu essas regiões a afundamento. Mais de 60 mil pessoas foram retiradas de suas casas, e até hoje muitas famílias não receberam indenização. Em Maceió existe uma grande indignação com o caso que pouco é conhecido e abordado na mídia, Álvaro Xaro viralizou nas redes sociais trazendo à tona esta realidade. Completando 48 horas desde a publicação do reels informativo, o conteúdo acumula mais de 28 milhões de visualizações e mais de um milhão de curtidas. Vídeos como o de Álvaro se tornam necessários para informar ao restante do Brasil a catástrofe que está destinada a acontecer.