Alunos que fizeram o Provão Paulista têm até 22 de dezembro para escolher os cursos

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio que fizeram o Provão Paulista têm até o dia 22 de dezembro para escolher os cursos superiores de preferência. Cada estudante pode indicar até 11 opções.

O registro é obrigatório já que o aluno aprovado será chamado para a matrícula com base na escolha dele. Até 22 de dezembro, se desejar, o aluno poderá alterar as opções.

Para o ano que vem, estão disponíveis mais de 15 mil vagas na USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo.

A assessora pedagógica da Secretaria da Educação, Priscila Gomes ressalta que até o momento, 57% dos alunos inscritos no Provão Paulista apontaram os cursos desejados. “O portal de escolha do Provão Paulista é algo obrigatório, uma vez que o estudante aprovado será chamado para a matrícula com base na sua escolha. Vale ressaltar que até o dia 22 de dezembro o portal de escolha estará aberto os candidatos”, destaca.

Para registrar as opções, os estudantes das redes estaduais e municipais que se formam neste ano na 3ª série do Ensino Médio e fizeram os dois dias de Provão Paulista precisam acessar o portal provaopaulistaseriado.vunesp.com.br com nome e RA. Já os alunos de outras redes devem acessar com o número do CPF.

No processo de escolha, o estudante poderá selecionar entre uma e 11 opções nos três grupos — o primeiro que é formado pela USP, Unicamp e Unesp, o segundo das Fatecs e o terceiro, da Univesp.

Para confirmar as opções, é preciso que cada aluno confirme as escolhas no portal. Elas estarão registradas no perfil de cada estudante.