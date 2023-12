Alunos e professores da Rede Municipal de Nova Odessa aprovam visita ao ‘IZ de Portas Abertas’

Cerca de 120 alunos de três escolas da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa visitaram no último dia 24 de novembro a Fazenda do Estado, sede do IZ (Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo), no primeiro dos dois dias de programação do “IZ de Portes Abertas” 2023. E tanto alunos quanto professores e dirigentes aprovaram a experiência na “Feira de Ciências”.

O segundo dias de visitas foi aberto à comunidade. Ambos os dias contaram ainda com diversas atrações. O IZ recebeu nos dois dias do evento um público de aproximadamente 1.180 visitantes.

Os alunos gostaram bastante e mostraram-se curiosos com as questões que envolvem genética e pesquisa de qualidade. Muitos tiveram contato pela primeira vez com ovelhas, pôneis e suínos. “Isso aumenta a curiosidade e o espírito científico. Precisamos tornar isso mais comum e inclusive aos alunos mais jovens”, afirmou a coordenadora da EMEFEI Prefeito Simão Welsh (do Jardim Santa Rita 2), Priscila Alcântara – uma das escolas que “mandou” alunos para a visita ao IZ.

“Nossos alunos puderam observar e experienciar muitas informações importantes acerca do Instituto de Zootecnia. Informações essas a respeito da piscicultura, pecuária, estação de tratamento e valorização dos afluentes, laboratório de análise e qualidade do leite – tudo de uma forma muito atrativa, através de um passeio de trenzinho”, destacou a diretora de Ensino Fundamental da Rede Municipal, Denile Tupinambá Marin.

“E o mais importante de tudo isso foi conhecer toda parte de pesquisa do Instituto, que está dentro da nossa cidade. Muitas crianças não conheciam o IZ e puderam viver pela primeira vez uma experiência como esta”, completou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

No evento em dois dias, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho em pesquisa científica realizado pela instituição novaodessense, e também de vivenciar uma interação entre a comunidade científica e a sociedade, por meio de atividades e ações dirigidas.

“FEIRA DE CIÊNCIAS”

No espaço, estavam representados os Centros de Pesquisa do Instituto com seus laboratórios, em estandes monitorados por pesquisadores e funcionários, que tiveram a missão de apresentar e explicar aos alunos de maneira lúdica as pesquisas realizadas pela Instituição.

Atividades interativas, como caça-palavras e quebra-cabeças, associados aos temas de pesquisa também estiveram incluídas na visitação. Os alunos puderam ainda conhecer algumas instalações do IZ, através do passeio de trenzinho aos setores de suinocultura e de ovinocultura, quando tiveram oportunidade de ver os animais nos locais de produção.

Para o diretor-geral do IZ, Enilson Ribeiro, o evento atendeu as expectativas. “Houve uma interação muito grande entre pesquisadores da instituição e o público, o que foi mostrado pela alegria das crianças e até mesmo dos adultos que visitaram o IZ. Estamos felizes com o resultado”, afirmou.