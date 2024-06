Alunos e professores da EMARP iniciam apresentações de recitais

Com o Anfiteatro Arquimedes Ribeiro lotado, alunos e professores do Núcleo de Música da EMARP, a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, deram início aos receitais de alunos de trompete, trombone, eufônio e tuba. Com apresentações de gala, que agradaram o público presente, estudantes e seus orientadores mostraram trechos de músicas famosas como Amazing Grace, Satin Doll, Pavane e Manuetto and trio, de Mozart, por exemplo.

Os recitais são apresentações que trazem pequenas amostras do que foi trabalhado em sala de aula com os alunos durante o semestre. Então, todos os estudantes participam, pois faz parte das ações pedagógicas que existem dentro da EMARP.

Uma das intenções das apresentações dos recitais é preparar o músico a participar de eventos e fazê-lo se acostumar com a presença do público. Esse tipo de evento já é tradição entre os professores e alunos da EMARP, que se empenham para realizar os números.

A EMARP, que neste mês completou 3 aos de existência, conta com mais de 50 cursos totalmente gratuitos. Hoje, a escola de artes conta com quase 3.000 alunos de Ribeirão Pires e também de outras cidades. Com os núcleos de dança, teatro, música, artes visuais e audiovisual, a Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires se tornou referência artística e cultural da região.