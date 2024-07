Alunos do ‘Tocando e Encantando’ emocionam a plateia do Teatro Municipal de Ribeirão Preto

No dia 4 de julho, o Teatro Municipal de Ribeirão Preto recebeu o espetáculo de encerramento da 9ª edição do projeto “Tocando e Encantando”. Cerca de 400 alunos de 6 a 17 anos se apresentaram no palco, demonstrando as habilidades adquiridas nas oficinas gratuitas de circo, música e dança – todas oferecidas pelo projeto. Essa foi a segunda apresentação pública dos alunos: a primeira aconteceu em dezembro de 2023, na Sala dos Arcos, no Centro Cultural Palace.

Barbara Scatena, coordenadora do projeto, destaca a importância do evento para celebrar junto aos familiares e amigos na plateia, além de promover o encontro dos alunos de todas as modalidades. “Foi uma noite linda e poder presenciar cada um deles, orgulhosos com a sua apresentação e celebrando cada movimento desafiador. São nesses momentos que temos a certeza de que a arte e a cultura são ferramentas de transformação social”, comenta.

“Esse espetáculo veio para fechar um ciclo e foi muito legal ver a expectativa dos alunos na preparação antes das apresentações, pois a maioria nunca havia entrado em um teatro. Eles superaram todas as nossas expectativas e a proposta foi cumprida”, complementa o professor de música do projeto, Victor Daniel.

Os artistas

Uma das muitas histórias que o palco do Teatro Municipal recebeu foi a de uma apresentação em dupla: mãe e filho – que fazem parte de uma banda do projeto. Com músicas presentes no repertório popular, como “Whisky a Go Go” e “Malandragem”, a auxiliar de saúde, Jucélia Cristina dos Santos Sales, 42 anos, e o filho, Miguel dos Santos Sales, 12 anos, vivenciaram juntos a conclusão do projeto. “Ele está bem mais avançado que eu no violão, foi um orgulho e uma responsabilidade dividir o palco com meu filho, um momento único”, revela Jucélia. “Foi um sentimento incrível, minha mãe canta bem, gostei muito da apresentação”, completa Miguel.

Participando das aulas de canto e violão do “Tocando e Encantando” há um ano e dois meses, a auxiliar de saúde destaca que o projeto a ajudou a ter mais autoconfiança e a confiar no seu potencial. “Me fez acreditar que eu posso melhorar, que posso tocar, cantar. Os professores me incentivaram muito, me levantaram e me fizeram acreditar que sou capaz”, conta Jucélia, que também está iniciando as aulas de violão. “Ainda estou aprendendo, mas já consigo tocar algumas músicas e isso melhorou muito a minha autoestima”, completa. Seu filho, Miguel, já é mais experiente com o instrumento, pois toca há mais tempo na igreja com o pai. “Desde pequeno eu via meu pai tocando violão. Eu já tive um de brinquedo, mas sempre quis aprender a tocar de verdade”, diz o estudante.

Outra família presente no evento foi a da procuradora do município, Sulamitha Bonvicini Veloso Villas Boas, e do funcionário público estadual, Benedito Donizete Villas Boas, que acompanharam seus filhos. “Eles sempre tiveram uma paixão pela música, e participar dessas atividades não só proporciona mais experiência, como também oferece contato com outras crianças”, afirmou Sulamitha, compartilhando o sentimento de assistir aos filhos no teatro pela primeira vez. “É um orgulho e uma esperança de que esse seja apenas o primeiro passo de uma carreira na música”, completa.

O projeto, em sua nona edição, iniciou as atividades em julho de 2022 e é patrocinado pela empresa RTE Rodonaves por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias do Governo do Estado de São Paulo) e conta com produção executiva da Origem Produções.

Sobre a Origem Produções

Empresa de consultoria e gestão de projetos criativos, com vocação consolidada para atuar em diversas áreas, como cultura, educação, sustentabilidade, esporte e responsabilidade social. Fundada em 2007, a Origem Produções desenvolve trabalhos em todo o país e soma experiências no exterior. Com equipe capacitada e constantemente atualizada sobre as exigências legais e tendências nas diferentes áreas de atuação, a produtora vem se destacando no mercado e conquistando a confiança de clientes e parceiros com transparência. Seus serviços, alinhados às estratégias de negócios e de comunicação das empresas, ampliam o relacionamento com a comunidade e colaboradores, além de dar visibilidade às políticas corporativas. Como interface entre artistas e patrocinadores, a Origem propicia o acesso à cultura, a interação social e o desenvolvimento humano.