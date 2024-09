Alunos do Sesi no ABC são selecionados para 2ª turma do Passaporte para o Futuro 2025

Anne Karolina Ferreira, aluna do CE 265 – Sesi Santo André, e Miguel Pereira Lima, do CE 416 – Sesi São Bernardo do Campo, estão entre os 35 estudantes selecionados entre mais de mil inscritos pela Rede SESI-SP para a Turma 2 do programa Passaporte para o Futuro 2025. O projeto oferece bolsas integrais para que estudantes concluintes do Ensino Médio da instituição possam fazer uma graduação no exterior, em áreas de interesse da indústria nacional, como: engenharia, inovação, tecnologia e ciências aplicadas.

Os dois estudantes, e seus respectivos diretores das escolas, foram recebidos pelos gestores SESI-SP e SENAI-SP, na sede das instituições na cidade de São Paulo. “É pelo brilhantismo de vocês que esse programa existe”, ressaltou Josué Gomes, presidente da Fiesp, SESI-SP e SENAI-SP. Segundo relatou, ele ficou admirado com os alunos que tinham acabado de retornar de uma competição mundial de robótica e daí surgiu a inspiração para a criação do Passaporte para o Futuro. “Após realizarem uma exposição com tanta maturidade e brilhantismo, valia a pena oferecer bolsas de estudo integrais para as universidades ao redor do mundo que vocês escolhessem”, contou aos alunos presentes.

O superintendente do SESI-SP, Alexandre Pflug, pontuou que este é um momento extremamente especial para a integração das duas instituições, com foco na formação profissional tecnológica, com o SESI-SP desde o primeiro ano do ensino fundamental, incluindo a formação SENAI-SP no ensino médio. “Hoje, além de ser SESI-SP vocês também são SENAI-SP. O interesse pelas ocupações industriais é a realização de uma grande etapa para conclusão do projeto que é o Passaporte para o Futuro”, comentou Pflug à primeira turma em que todos os alunos participam do quinto itinerário formativo e profissionalizante.

A mesma ideia é reforçada pelo diretor regional do SENAI-SP, Ricardo Terra. “A indústria precisa muito da juventude brasileira. Acredito e tenho a certeza de que pela liderança da indústria de São Paulo, o SESI-SP e o SENAI-SP se propõem a essa missão de ter uma escola de classe mundial, para desenvolvimento de competências globais”, disse ele.

Passaporte para o Futuro 2025

Da primeira edição do programa, a instituição está embarcando 19 alunos para os cursos escolhidos, em instituições renomadas como Harvard, New York University, University of California, McGill University, University of Wisconsin Madison e Arizona State University.

Os participantes desta segunda turma, nos próximos quatro meses, (setembro a dezembro de 2024) serão orientados por especialistas da Fundação Estudar, abordando temas como a importância do desempenho acadêmico, provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, entre outros.

A mentoria consiste no desenvolvimento de conteúdo assíncrono em plataforma específica, com encontros presenciais e on-line para orientar, preparar e apoiar em relação a todas as etapas do processo de candidatura, em pelo menos uma das 200 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking da Times Higher Education 2024.

Os selecionados pelas universidades serão contemplados pelo SESI-SP com bolsa integral para os custos previstos em edital, incluindo passagens, moradia, matrícula e mensalidades. O acompanhamento da instituição será durante todo o processo: desde o desenvolvimento do perfil acadêmico (testes, cartas de recomendação e entrevista) passando pela organização de visto e documentos.

Após a graduação, os alunos terão até 5 anos depois de formados, para atuar na indústria brasileira por pelo menos 2 anos, de acordo com o edital do programa.

Sobre o programa

O Passaporte para o Futuro é uma iniciativa do SESI-SP que oferece aos alunos da rede a oportunidade de conhecimento e a imersão em diferentes culturas e sistemas educacionais, para fomentar lideranças inspiradoras. Além disso, visa promover o fortalecimento da indústria nacional, para a inovação tecnológica de excelência que impacte os meios de produção, desenvolvimento de produtos e competição no mercado internacional.

Podem participar educandos da rede SESI-SP concluintes do 3º ano do Ensino Médio, com alto desempenho acadêmico e que tenham como projeto de vida cursar uma Universidade Internacional de excelência acadêmica em área de interesse da indústria nacional.

Entre os pré-requisitos para se candidatar estão ter bom desempenho escolar e inglês fluente. A realização de atividades extracurriculares e premiações em olimpíadas do conhecimento e de robótica, participação e organização de atividades sociais, culturais e esportivas Programa Sesi Esporte são diferenciais no desenvolvimento de habilidades e competências.

O programa atuará por meio da concessão de bolsas para programas de graduação nas áreas (ou correspondentes) de Engenharia, Inovação e Tecnologia (Ciência de Dados, Ciências da Computação, Engenharia de Software, Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Análise de Dados e Sistemas) e Ciências Aplicadas (Engenharia de Manufatura e Engenharia de Produção) em Universidades internacionais.

As bolsas cobrem os custos da documentação obrigatória (emissão de passaportes e vistos); testes de proficiência; passagem aérea e taxas de serviço; matrícula e mensalidades até o término do curso; auxílio permanência mensal, tendo em vista o local, subsídio das despesas com moradia, transporte, alimentação, seguro saúde e passagens aéreas para férias de inverno ou equivalente para realização de estágio.