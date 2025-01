Alunos do programa de duplo diploma do Singular fazem apresentação na ESPM

Recentemente, os alunos Anna Cecília Maiques e Leonardo Fogli Bassi, do programa High School – Ensino Médio com duplo diploma do Colégio Singular, participaram de uma apresentação em inglês na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O evento aconteceu no estilo walk through (feira de Ciências), com o tema Objetivos de Desenvolvimento Sustentável/ONU (SDG/ONU) e como conciliá-los com a inteligência artificial. Os singularianos fizeram uma apresentação sobre o AI monitoring the Quality of Water in National Parks (IA – Monitoramento da Qualidade da Água em Parques Nacionais), a qual foi bastante elogiada pelos visitantes do mural.

Esta atividade é apenas uma dentre as várias realizadas ao longo do High School, que tem a duração de três anos e são aceitos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e da 1ª série do Ensino Médio. As aulas são ministradas em inglês por professores nativos e fluentes no idioma, no contraturno do curso convencional, e a grade contempla 12 disciplinas obrigatórias da instituição americana, como Composition & Literature, Debate, Economics, Speech, Health, US History e Marketing. Os interessados em estudar no Singular podem obter mais informações no portal da escola www.singular.com.br .